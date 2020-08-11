新冠肺炎｜鴻裕大廈爆疫每日消毒　仍有居民未領檢測樽憂環境污染

新冠肺炎第三波疫情持續蔓延，長沙灣鴻裕大廈B座及A座先後爆發疫情。其中A座在過去14日累計宗數增至13宗，今日（11日）管理處有派人在大廈噴灑消毒劑。衞生署早前向A座住戶派發深喉唾液瓶，但有住戶表示未有收到，管理處則指早前已貼出告示，「可能佢哋無留意。」 另有住戶表示，周末已取瓶，「一星期無通知我哋就代表無事。」對於有指大廈爆發或涉環境污染，該住戶指原定大廈的維修工作已暫停，相信並不關事。

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A座累計13宗

位於元洲街的鴻裕大廈分別有A座及B座，該大廈B座在7月5日出現首宗確診個案，涉及一名診所護士，衞生署翌日向B座住戶派發深喉唾液瓶。而A座上月底開始亦爆疫，於過去14日累計出現13宗確診個案。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出，鴻裕大廈或有環境污染。衞生署於過去的周末向A座住戶派發深喉唾液瓶。

長沙灣鴻裕大廈過去兩周錄得13宗確診個案。（歐嘉樂攝）

區議員相信與大維修無關

住戶陳先生對事件感擔心，指每日都會抹門口，出入佩戴口罩，回家會立即洗澡更衣，以免將病毒帶回家中。他表示，周未已經領取深咳唾液的樣本瓶，對方告知他們結果未能逐一通知，「一星期無通知我哋就代表無事。」

大廈正在進行大維修，有區議員擔心是喉管出現問題。陳先生表示，首宗個案在B座發生時大維修仍然未開始，「一知有事就停晒工，未開始」，故相信事件與大維修無關。

陳先生已領取深喉唾液瓶進行檢測。（歐嘉樂攝）

每日都消毒

但也有住戶向記者表示，無收到深咳唾液的樣本瓶，更指如果有當然會接受檢測。其後有管理處人員指，早前已貼出告示，「可能佢哋無留意」，又強調大廈每日都有進行清潔消毒。

至中午約12時，有穿着全套防護裝備的人員在大廈噴灑消毒劑。