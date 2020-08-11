新冠肺炎｜陳肇始：實施全日禁堂食令　先發現原來好多人仲要返工

本港新冠肺炎疫情肆虐，港府上底收緊社交限聚措施，實施全日禁堂食令，不少打工仔在高溫下於公園吃飯盒，更有市民被拍攝跪在地上吃飯，措施備受評批，政府最終於兩日後（31日）恢復日間堂食。 食物及衞生局局長陳肇始接受有線新聞訪問時承認情況並不理想，她表示，原本以為會有不少打工仔在家工作，「但其實原來有咗全日禁堂食，先發現有好多人仲要返工」。

我哋希望好多人可以在家工作，我哋覺得可能好多人已經在家工作，但其實原來有咗全日禁堂食，先發現有好多人仲要返工。 食物及衞生局局長陳肇始

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思考如何應對冬季疫情

陳肇始接受有線新聞訪問時回顧多個月來的抗疫經歷，形容是一個戰爭狀態，疫情有高峰亦有穩定，一直思考如何應對冬季疫情，認為規範社交距離是一項重要手段，但並非容易接受，要全港700萬人配合才能做到。

「覺得好多人已經在家工作」

政府上月29日實施全日禁堂食令，兩日後恢後日間堂食，陳肇始表示，當時在控制疫情大前提下，認為要進一步收緊政策，但其後發現情況並不理想，「我哋希望好多人可以在家工作，我哋覺得可能好多人已經在家工作，但其實原來有咗全日禁堂食，先發現有好多人仲要返工」。

陳續指，政府事後已開會決定開放社區會堂讓市進食，但因並不理想，之後再召緊急會議商討，評估業界及市民反映，再作出調較。

▼第三波爆發 政府延長限聚令、晚市禁堂食等措施▼

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內地檢測人員有經驗 本地機構按本港法律運作

外界關注內家化驗專家來港毋須本地註冊，亦獲豁免檢疫，萬一出錯由誰負責？陳肇始認為，內地專家獲國家認可，亦有國家衞健委認可的專業資格，又有檢測經驗，本地三間進行檢測的機構按本地法例運作，相信業界會安全及小心。陳期望有約400萬至500萬人參與普及檢測，強調不會將市民檢測資料送出境外。