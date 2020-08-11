新冠肺炎｜鴻裕大廈存在環境污染　張竹君指社區仍有隱形傳播

本港新肺炎疫情持續，截至今日（11日）凌晨，單日新增33宗確診，其中1宗輸入個案，另外有50多宗初步確診，確診個案首見大幅度回落。衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，數日前已於鴻裕大廈A座派發樣本瓶為居民檢測，發現新增數宗個案，大部分患者沒有病徵，認為與大廈的環境污染有關。她又提到，楊屋道街市相關的患者為凍肉銷售員，已成為確診個案，食環署會早關門清潔。她又指，今日本港有15宗源頭未明個案，顯示社區仍有許多隱形傳播。

位於元洲街的鴻裕大廈分別有A座及B座，該大廈B座在7月5日出現首宗確診個案，涉及一名診所護士，衞生署翌日向B座住戶派發深喉唾液瓶；而A座上月底開始亦爆疫，於過去14日累計出現13宗確診個案。

張竹君指，數日前已於鴻裕大廈A座派發樣本瓶為居民檢測，發現新增數宗個案，大部分患者沒有病徵，其中一名為大廈清潔員；而過去曾向B座派發樣本瓶。她指，若社區出現多宗個案，或與大廈的環境污染有關。

張竹君指，楊屋道街市相關的患者為凍肉銷售員，編號為4177，已成為確診個案。（資料圖片）

至於食環署今日（11日）宣布，因有初步確診個案與楊屋道街市有相關，因此將提早1小時，於下午7時關閉以清潔消毒。張竹君指，該患者為凍肉銷售員，編號為4177，已成為確診個案。

張竹君續指，今日本港有15宗源頭未明個案，顯示社區仍有許多隱形傳播，然而整體的數字確實在下降，期望下降的趨勢持續，亦反映保持社交距離的措施，以及市民防護意識有所提高，對疫情緩和有一定的幫助。

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