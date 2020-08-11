新冠肺炎｜增33宗確診　曾住旺角宿舍印傭確診　已到大角嘴僱主家

社會新聞
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本港第三波新型冠狀病毒肺炎疫情持續。衞生署今日（11日）公布本港至今日凌晨零時新增33宗確診個案，是自7月15日後，近27日單日新低；其中有1宗為輸入個案。本地個案當中，17宗與早前個案相關，約10宗為家庭群組；另約有50宗初步確診個案。

近期確診個案數字回落，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君認為整體數字雖有回落，但「每一日數字會有上落，今日雖然33宗，但手頭都有50幾宗初步陽性個案，唔可以概括個趨勢係點」。

今日再有轉工印傭染疫，一名確診編號為#4159的印傭，曾入住旺角長旺道外傭宿舍，上月曾到筲箕灣一家庭幫忙照顧，該家庭有一名長者；另該印傭於8月3日起，已到大角咀新僱主家工作，當局會再調查前僱主情況。

▼第三波爆發　政府延長限聚令、晚市禁堂食等措施▼

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張竹君今日於疫情記者會中指，當局暫未知悉#4159確診印傭何時離開舊僱主，而該印傭於7月16至23日曾到筲箕灣為朋友照顧一位婆婆；7月23至8月3日之間則住在旺角宿舍，據警方資料，該宿舍為長旺道長興大廈9樓，約10名外傭同住於該宿舍。該印傭其後於8月3日至6日於新僱主家中任職，地址為大角嘴中原樓，該家庭有兩位長者。

該名印傭於8月2日起出現不適，僱主認為「穩陣啲好」，故為該印傭進行測試，並搬到中堅樓暫住。測試後發現是陽性，當局正跟進之前僱主，以及旺角宿舍情況。

周日的中環仍然人頭湧湧，不少外傭聚集。（盧翊銘攝）

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