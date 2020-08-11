新冠肺炎｜廣華病房6人染疫　袁國勇：先發病者常除口罩大聲說話

廣華醫院有醫護人員感染新冠肺炎，該院一名男護士初步確診，他在E7外科病房工作，他工作的病房早前有兩名確診者曾入住，分別是70歲男子（第4100宗）和54歲男子（第4167宗）。這名男護士居住的大廈有確診者。香港大學醫學院微生物學系講座教授袁國勇今天（11日）下午到廣華視察，稱該院有6名病人確診，相信是院內感染，而護士染疫則未必由病人傳染。

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醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞醫生今日在疫情記者會表示，廣華醫院一名男護士初步確診，他在E7外科病房工作，他工作的病房早前有兩名確診者曾入住，分別是70歲男子（第4100宗）和54歲男子（第4167宗）。這名男護士居住的大廈有確診者，他亦在兩、三天前開始流鼻水。

這名護士的太太也在醫院工作，需要到檢疫中心；而他在工作時有合適裝備，用餐時也有與同事分隔開，因此沒有同事屬於密切接觸者。

袁國勇視察廣華醫院的東座，包括曾到內科、監察病房。他指出，由7月22日至8月9日，廣華醫院共有6名病人感染新型肺炎，初步調查相信6人都是在院內感染，但亦需做基因排序才能完全確定。他解釋，最初發病的是一名在監察病房的69歲男病人，他於7月22日發病，因他戴口罩情況不理想，「佢唔合作，經常除口罩，好大聲講嘢、鬧人」，令帶病毒的空氣微粒飄出，並傳染到另一名病人，第二名病人其後因自身情況轉到其他病房，再感染另外三人，三人中再有一人傳染多一人，累計有6名病人受感染，共涉三個病房或病區。

至於廣華醫院初步確診的護士，其發病時間、病徵與家人相若，在醫院也有做好感染控制措施，相信是在社區感染。

袁國勇提醒病人盡量在病房內亦要戴口罩，進食時勿說話。