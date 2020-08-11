何鴻燊爭產案｜長房三女何超賢呈知會備忘　家族第四人作同樣申請

賭王何鴻燊於本年5月與世長辭，其長房四女何超雄、外甥何東舜銘和二房長女何超瓊，先後向高等法院遺產承辦處呈交知會備忘。而長房的三女何超賢今(11日)亦呈交知會備忘，要求法庭勿在未有知會她的情況下，將何鴻燊的遺產授予書(俗稱承辦紙）蓋章。她為家族中第四名成員，就何鴻燊的遺產呈交知會備忘。

何鴻燊於今年5月26日離世，享年98歲。何超賢的胞妹何超雄，於6月5日向法院交知會備忘，要求法庭勿在沒有知會她的情況下，展開承辦何鴻燊遺產的程序。惟胞姐何超賢之後表示，她和其他長房家族成員對何超雄呈交知會備忘並不知情。

何超賢曾於美國生活多年，並修讀藝術系，回港後開設畫廊。她和丹麥籍丈夫育有誕有一女。

其同房胞妹何超雄於今年5月曾入稟法院，要求何超賢提供兩個家族信託基金的多項資料，何超雄早前亦有呈交知會備忘。

至於何鴻燊外甥、「十姑娘」何婉琪的兒子何東舜銘，則於6月12日呈交知會備忘。何東舜銘去年以何婉琪遺產執行人的身份，循民事途徑控告澳娛和何鴻燊等。他要求法庭頒令其母遺產持有約6000股澳娛股份，並追討多年間拖欠的股息，估計涉及20億元。

二房長女、信德集團主席何超瓊，則於上周五(7日)呈交知會備忘。

何鴻燊的喪禮於上月8日起，一連三日在香港殯儀館進行，其遺體暫存在東華義莊，將另擇吉日下葬。

案件編號：HCCA004042/2020