何鴻燊爭產案｜何超瓊加入爭產程序　向遺產承辦處呈交知會備忘

賭王何鴻燊本年5月病逝，其二房長女，現任信德集團主席何超瓊，今（7日）向遺產承辦處呈交知會備忘，是繼其長房四女何超雄，及何鴻燊外甥何東舜銘後，第三名向高等法院呈相關申請的何家成員，同是要求法庭勿在未有知會她的情況下，展開承辦何鴻燊遺產的程序。

何超瓊為家族中第三名向遺產承辦處呈交知會備忘的成員，長房四女何超雄早於6月5日，已向高等法院呈交知會備忘；何的外甥何東舜銘緊隨其後，在一星期後亦呈交知會備忘。

超瓊一直為賭王打理生意

何超瓊為二房藍瓊纓的長女，多年來一直為賭王打理生意，早被視為賭王接班人，她早於1995年擔任信德執行董事，1999年獲委任為董事總經理，並在2017年接任信德集行政主席，正式接棒，何超瓊同時亦是美高梅中國的聯席主席及執行董事。

代表家族成員宣布賭王死訊

賭王何鴻燊於今年5月26日離世，享年98歲，何超瓊當日在養和醫院外代表家族成員宣布賭王死訊，何鴻燊家族在上月8日起一連三日，包下整幢香港殯儀館為賭王致喪，多名政經界名人到場送別他。何超瓊在出殯大殮儀式上，作為家屬代表宣讀國家領導人慰問訊息及唁電名，完成大殮後，賭王靈柩移至東華義莊暫存，將另擇吉日下葬。

案件編號：HCCA004022/2020