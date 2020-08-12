香港製造｜中華廠商會：出口美國總值僅涉30億　新限制影響不大　

美國海關及邊境保衛局昨發聯邦公報，規定香港出口到美國的商品，由9月25日起，原產地不可再標為「香港」，必須標為「中國」。中華廠商會會長吳宏斌今早接受商台節目《在晴朗的一天出發》時表示，現時香港出口佔香港整體出口多，整體僅涉30多億元，主要涉及珠寶、食品、保健品等，美方措施整體對港影響不大。吳認為，「中國製造」在近年國際地位上已大幅提升，但承認港牌是得到全球賞識，一直都珍貴，即使定價較高，仍獲市場接受，有其價值。

中華廠商會會長吳宏斌今早接受商台節目時表示，現時香港出口佔香港整體出口多，整體僅涉30多億元，認為美方出口限制對港影響不大。（資料圖片 / 黃舒慧攝）

吳宏斌在節目上表示，今次美國對港施行最新的出口限制，再次反映中美貿易磨擦，已變成兩國角力，對於未來發展不樂觀。不過，他指，對前景不是悲觀 ，中美事件將令國際認識香港，「依家全球都無人唔知香港啦。」他續指，營商非依靠美國，「呢十年、八年，重要性已下降」，相反內地市場更多，香港在內地支持下，不太擔心。

研發監察睡眠窒息症指環的本地初創公司「倍靈科技」行政總裁梁立慧表示，現時美國出口佔整體生意五成，雖然美國要求港產品改來港地標記，但醫療產品在法規上仍須填寫香港地址，仍可獲識別。她指，其公司指環原先先在內地製，惟參與外地醫療展時，有不少買家認為「香港製造」會更有信心，於是轉移在港生產。

她相信，醫療產品涉「生死猶關」，買家較重視品質控制、個人資料，在這方面對港產品更有信心。她指，目前正與在在內地或其他地區有不同生產線港商洽商，計劃針對不同國家，產品在不同地方出產，例如出口美國，可在台灣或越南製造 ; 如出口馬來西亞，可以香港製造。