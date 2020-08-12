出口美國貨須列來自中國　科技公司：歐美對「香港製造」更有信心

美國總統特朗普早前宣布取消香港的特殊待遇，美國政府昨日（12日）公告，在9月25日起，在香港生產的商品出口到美國時，必須標記其原產地為「中國」，不得再貼出「香港製造」標籤。 本港科研公司倍靈科技有限公司行政總裁梁立慧在電台表示，生產醫療用品須列明生產地址，相信顧客仍可藉此知悉是「香港品牌」，她又指，歐美買家對香港或中國製造觀感有分別，相信香港品牌在國際上具信心保證。

梁立慧在商台《晴朗的一天出發》受訪時表示，美國市場佔公司五成生意，雖然將來標籤改為「來自中國」，但由於根據法例，醫療產品需列明生產地址，相信買家仍會知道其產品是「香港品牌」。

梁又表示，早年參與歐美展覽時，不少買家向她查詢其產品是否在香港生產，又直言在香港出產的信心比內地更大，她遂於2018年將廠房由內地搬到香港，因此認為香港品牌在國際上具有信心保證。

中華廠商會會長吳宏斌就表示，香港製造產品出口美國約30多億元，並不算大數目，認為美國市場重要性不及內地大，加上還有東南亞市場，對此並不擔心，現時在中美角力下，香港成為棋子，對前途並不樂觀。

不過廠商會昨晚發聲明，質疑美方決定會惹簽發產地證混亂。特區政府亦發聲明表示強烈反對，指「香港特別行政區在『一國兩制』下享有單獨關稅區的獨特地位，是根據國家《憲法》和《基本法》賦予的，並獲世貿等多邊組織認可，並非個別國家施予或可以撤銷。」