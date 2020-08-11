港府︰強烈反對列香港出口美國產品標籤改為中國　質疑違世貿規則

特區政府今日（11日）表示，就美國海關及邊境保衞局，於聯邦公報網站上載有關香港貨品產地來源標記新規定通告，表示強烈反對。港府發言人批評，事件反映美國無視香港作為世界貿易組織單獨成員地位，相關規定除可能不符世貿規定外，亦無助保障消費者利益，更會帶來混亂，損害各方包括美國自身利益。

特區政府發言人表示，美國對香港貨品產地來源標記的新規定，源於美國於7月14日發出的總統行政命令，反映美國無視香港作為世界貿易組織單獨成員的地位。有關規定除可能不符合世貿規定外，亦無助保障消費者利益，更會帶來混亂，損害各方包括美國自身利益。

發言人表示：「香港特別行政區在『一國兩制』下享有單獨關稅區的獨特地位，是根據國家《憲法》和《基本法》賦予的，並獲世貿等多邊組織認可，並非個別國家施予或可以撤銷。」

按美方通告，新規定於45天後實施，港府就當中重要的具體執行細節，正透過駐華盛頓經濟貿易辦事處，向美國當局了解及釐清，以決定進一步行動。

特區政府會與業界保持溝通及解說，並會仔細研究美國措施，有否違反世貿規則。如有需要，不排除根據世貿規則採取行動，維護香港利益。

美國總統特朗普早前已宣佈取消香港的特殊待遇。根據美國國土安全部的公告，由於香港不再具有足夠自治權，以證明需要與中國實行不同待遇，在9月25日起，在香港生產的商品，出口到美國時要必須標記其原產地為「中國」，不得再貼出「香港製造」標籤。