新冠肺炎｜何栢良：確診數降未能太樂觀　俄疫苗試驗不及歐美廣泛

本港新冠肺炎疫情緩和，昨日（12日）單日新增33宗確診，是近28日內最低。港大感染及傳染病中心總監何栢良在電台節目表示，數字下降的確帶來鼓舞，但未能樂觀，因源頭不明個案的比例仍大。 俄羅斯昨日宣布搶先在當地註冊全球首個新冠疫苗，取名為「Sputnik V」，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）更稱，他的一名女兒已經接種了該疫苗。何栢良指出，根據俄羅斯數據，僅找來38名成年人接種疫苗，疫苗研發倘在初步階段，反觀歐美國家的臨床試驗較為廣泛，有逾萬人經半年觀察，數字上能給予更大信心。

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促加強醫護、院舍、外傭檢測

何栢良在商台《晴朗的一天出發》表示，現時社區仍有傳播鏈，當中醫院還有院內傳播個案，顯示有隱形病人，何特別提到，廣華醫院院內感染情況，發現有病人無戴好口罩，提醒病人在室內必須佩口罩，否則可被檢控，「人哋感染咗可能會無咗條命，每個人應盡自己責任」。

政府即將推出全民普及檢測，何栢良認為如漫無目的檢驗並非好策略，因沒有針對性，檢測陽性可能性很低，建議政府可以向醫管局前線人員及安老院舍職員，每七日做一次檢測，抽出是否有隱形個案；他同時催促政府盡快完成外傭宿舍檢測。

港大感染及傳染病中心總監何栢良。（資料圖片 / 黃舒慧攝）

指俄羅斯疫苗倘在初階段

對於俄羅斯宣布註冊疫苗，何栢良指出，各國元首都希望自己國家最快跑出，俄羅斯找來38名成年人，於6月接種疫苗，從中觀察有否嚴重副作用，屬初步階段：相反，歐美及國內已完成首兩個臨床階段，未來會招募1萬至3萬人做臨床觀察，認為數據廣泛才有更大信心。