新冠肺炎｜確診者大廈列表更新　鴻裕大廈增2宗　黃埔花園續爆疫

本港第三波疫情稍緩和，截至今日（11日）凌晨，本港新增33宗確診，累計宗數增至4,182宗。衞生防護中心晚上更新確診者住所資料，長沙灣鴻裕大廈A座再新增兩宗確診，該大廈在過去半月累計有15人染疫。 此外，多個屋邨繼續爆疫，當中青衣長康邨康泰樓在過去14日累計出現12宗確診個案；慈樂邨樂祥樓及葵涌邨雅葵樓在過去半月亦分別有6名居民染疫。

長沙灣鴻裕大廈Ａ座再新增兩宗確診，該大廈在過去半月累計有15人染疫。（歐嘉樂攝）

衞生防護中心今晚更新疫廈名單，長沙灣鴻裕大廈A座再新增兩宗確診個案，包括第4150宗、沒有出現病徵的50歲女子，及第4151宗個案的33歲男子，他在8月5日出現病徵，且被列作與本地個案有流行病學關連。至今，該大廈在過去14日累計出現15宗確診個案。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日在疫情記者會表示，早前為大廈居民檢測再發現多數名患者，大部分患者沒有病徵，當中有人曾在大廈協助清潔，懷疑有人在大廈存在環境污染。

黃埔花園棕櫚苑在過去14日先後有8名居民染疫。（資料圖片）

多個屋邨大廈繼續爆疫

此外，青衣長康邨康泰樓再新增一宗確診個案，為第4152宗的22歲男子，他在8月8日開始發病。該大廈在過去14日累計出現12宗確診個案。

黃大仙慈樂邨樂祥樓亦再有人染疫，是第4155宗個案的12歲男童，他沒有出現病徵，被列作與本地個案有流行病學關連。該大廈近半個月累計出現6宗確診個案，而整個屋邨則出現21宗個案。而葵涌邨雅葵樓再新增一宗，涉及第4160宗個案的60歲女子，該大廈早前另有5宗確診個案。

至於黃埔花園4期棕櫚苑，其1座新增一宗確診個案（第4164宗），是一名62歲男子，他被列作與本地個案有流行病學關連，同一大廈早前另有一宗（第3513宗），而4座早前亦出現5宗確診個案，6座亦有一宗（第3261宗），整個黃埔花園累計有17名居民染疫。

▼近14日患者潛伏期內到訪過的餐廳、商場及大廈名單▼

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另外，在新增確診個案中，一名在楊屋道街市的凍肉零售員工確診（第4177宗），他是一名60歲男子，在8月9日開始發病，居於天水圍天盛苑盛旭閣。而葵青貨櫃碼頭新增一名33歲男子（第4181宗）確診，居於元朗洪福邨洪歡樓，他在8月9日發病。