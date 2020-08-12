新冠肺炎｜市民就部份人士豁免檢疫求覆核　官指非法律問題拒受理

「長洲覆核王」郭卓堅早前申請司法覆核，要求法庭頒令特首林鄭月娥豁免包括海員等部份來港人士檢疫，屬公職人員行為失當。高等法院法官今(12日)頒發判詞，指決定那一類入境人士應接受檢疫，非法律問題，法庭沒有權力作出此決定。同時，案中亦沒有證據顯示，林鄭月娥所作的決定是非法或完全不合理，法官因此拒受理案件。

覆核範圍不包括政府表現

申請人郭卓堅早前在申請書中指，答辯人林鄭月娥不理防疫專家的意見，以外行人身份，豁免部份來港人士的檢疫安排，至令第三波疫情擴散。

惟法官今在判辭指，司法覆核的範圍不包括監督政府部門或官員的行政表現，或有沒有作出行政錯誤的決定，也不包括裁定有沒有官員干犯公職人員行為失當罪。

那類人應接受檢疫非法律問題

判辭又指，決定那一類入境人士應接受檢疫不是法律問題。當行政機關作出相關的決定時，並不是純粹由公共衛生的角度去考慮，考慮點也包括經濟、社會及其他的因素。法庭沒有權力，也不是適當的機關去作出這決定。

沒有證據顯示林鄭越權或完全不合理

此外，沒有證據顯示林鄭月娥所作出的決定是非法、越權或完全不合理，亦沒有證據顯示她在作出決定的過程中，沒有符合適當的法定程序。

法官指郭是次申請的司法覆核，非可作合理爭辯，因此駁回他提出的司法覆核許可申請。

案件編號：HCAL 1596/2020