新冠肺炎｜海員、機組人員豁免收緊仍四處遊　何栢良建議加強罰則

第三波新冠肺炎疫情持續爆發，政府專家早已估計，源頭或是豁免檢疫的海外入境人士，包括機組人員及海員。港府最終於周一（26日）宣布，今日（29日）起，所有客船及沒有在港處理貨物裝卸的貨船，其船員換班安排將會暫停、機組人員的檢疫安排亦會收緊。惟有傳媒發現日前仍有韓藉機師於等待報告期間乘山頂纜車上山遊玩，執法不嚴謹。 港大感染及傳染病中心總監何栢良認為，有關發現可突顯現行的申報措施為自願性質，部份人士未有跟從，應該增加罰則等阻嚇性才可以減低違反風險，源頭堵塞漏洞。

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今日（29日）起，所有客船及沒有在港處理貨物裝卸的貨船，其船員換班安排將會暫停、機組人員的檢疫安排亦會收緊惟現時仍有發現有外地到港船員待船隻泊岸後仍可自由到街上購物，同時，亦有發現有機師於等待檢察報告期間，乘共公交通具到山頂遊玩，早前的措施執法不太嚴謹，並為主動申報。

何栢良認為，港府現行的自行申報確認書方案並不嚴厲，認為現時衛生防護中心已有有關人士的資料，要追查有關人士的動向前非困難，應要為違反規例的有關公司或人員的加強罰則，有必要時作出檢控才有阻嚇性，「而家部份地方都會做到，澳洲係其中一個睇得好緊嘅地方，要求人員點對點，有檢查先到指定酒店，一定要佢哋知有後果先可以令所有人跟隨。」

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他又建議政府嚴謹執行於3月中實行的全球紅色旅遊警示，即向內地、澳門及台灣以外的所有國家和地區，由這些地區返港的人不論是香港還是外地人，要接受14日強制檢疫或醫學監察，又建議統一要求要有檢測呈陰性證明才可來港，「全球都爆疫症，不單單止最嚴重的9個地方，非洲都有好多個案，入嚟香港要有陰性結果先可進入，無理由做一啲唔做一啲，擠牙膏式做法。」