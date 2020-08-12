廉署起訴大新銀行前經理　涉詐騙顧客開戶前須買保險　保釋候訊

廉政公署今日（12日）落案起訴一名大新銀行前經理，控告他涉嫌欺騙一名顧客，在開立銀行戶口前先購買一份保單，並向該銀行訛稱該顧客是由另一名經理轉介。被告將於本周五（14日）在粉嶺裁判法院答辯。

廉署起訴一名前大新銀行經理，涉嫌詐騙保險佣金，他已獲准保釋候訊。（資料圖片）

被告吳釗民（34歲），為大新銀行前財務策劃經理，被控兩項罪名，即一項欺詐，違反《盜竊罪條例》第16A條及一項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件，違反《防止賄賂條例》第9（3）條。

大新稱被告獲取逾6,500元佣金

大新銀行於案發時與一間保險公司成立夥伴計劃，推銷該公司的保險產品。被告在該計劃下，獲大新銀行聘請為財務策劃經理，於其粉嶺分行向銀行客戶推銷該保險公司的保險產品。

大新銀行的客戶經理亦可轉介銀行客戶予財務策劃經理，投保有關保險產品。大新銀行會按客戶經理的季度表現批出佣金。

其中一項控罪指，被告涉嫌於或約於2019年1月19日，向一名顧客偽稱，購買該保險公司的保單，是於大新銀行開立公司戶口的先決條件，並意圖詐騙而誘使該顧客購買該保單，導致他獲得利益或該顧客蒙受不利。大新銀行據報就該保單，向被告發放佣金共逾6,500元。

餘下一項控罪指，被告涉嫌於或約於同日，在上述保單的申請書上偽稱，一名客戶經理是該申請書的推薦職員，明知意圖用以誤導大新銀行。假如該客戶經理沒有辭職，大新銀行會就其「推薦」該顧客批出佣金逾900元。

大新銀行在廉署調查案件期間提供全面協助。被告已獲廉署准予保釋，以待星期五應訊。