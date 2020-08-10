美國制裁｜中方制裁11名美政客　港府：全力支持中央、配合執行

美國財政部公佈制裁11名中港官員，包括行政長官林鄭月娥、港澳辦主任夏寶龍等人，中國外交部今日（10日）宣布，對11名美方人士實施制裁，包括美國參議員魯比奧、克魯茲。 港府隨即發稿，稱全力支持中央政府對美方採取的反制措施，並會全面配合執行。新聞稿中，政府力斥美國政府日前變本加厲，針對中央人民政府及特區政府官員實施所謂「制裁」，行為卑劣及無恥，稱香港市民與全國人民一樣，無不感到憤慨。

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中國外國部今天採取反制措施，宣布即日起制裁美國11名政客，包括美國參議員魯比奧和克魯茲，特區政府發稿全力支持中央政府對美方採取的反制措施，並會全面配合執行。發言人指，因應美國政府日前無理對中央人民政府及特區政府官員實施所謂「制裁」，明目張膽及粗暴地干涉中華人民共和國內政，國家外交部今日宣布對11名美方人士實施制裁。



政府發言人斥，美國近月公然偏離國際法及國際關係基本準則，無視過去一年在香港特區發生的猖獗暴行，以人權、民主和自治等為藉口，針對香港通過法案及宣布行政指令，又指美國近日更肆意詆毀由全國人民代表大會常務委員會通過並在香港公布實施的《香港國安法》，充分暴露其雙重標準及虛偽，並嚴重損害雙邊關係，稱中央政府及特區政府已多番對美方行徑表示堅決反對，中央政府亦強調保留採取反制措施的權利。



政府發言人續指，美國政府日前變本加厲，針對中央人民政府及特區政府官員實施所謂「制裁」，行為卑劣及無恥，「香港市民與全國人民一樣，無不感到憤慨」。



發言人認為，中央政府因應美方的錯誤行徑，對11名美方人士實施制裁，屬維護中國利益的必要舉措，特區政府對此表示全力支持，並會全面配合執行，依法跟進。