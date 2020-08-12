新冠肺炎｜單日增62宗　張竹君：每日數字有波動　無源頭個案仍多

本港新冠肺炎疫情持續，今天（12日）新增62宗確診個案，當中61宗屬本地感染，數字較昨天的33宗增多近一倍。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君被問到疫情是否有反彈時，她指每日確診數字會有波動，與交樣本及檢測時間有關，但整體趨勢屬緩慢下跌，不過她強調，新確診個案中仍有很多屬無源頭，反映疫情仍未徹底回落。 中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌稱，不可以單日確診數去判斷疫情變化，他認為未來需要加大、加快檢測，才可截斷到源頭不明個案繼續在社區傳播，他又指，公立醫院應為所有入院的內科病人做檢測，並應逐步推展到入院的外科病人。

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今天有62宗確診個案，當中只有1宗屬輸入個案，源頭不明個案則有28宗，即佔本地個案46%。而昨天有33宗確診個案，當中亦只有1宗屬輸入個案。

張竹君表示，每天確診數字有浮動，與交樣本及檢測時間有關係 ，但整體確診數字正緩慢下降，惟新的確診個案中仍有很多源頭不明，疫情仍未徹底回落。

張竹君指每日確診數字會有波動，與交樣本及檢測時間有關，但整體趨勢屬緩慢下跌。(羅君豪攝)

許樹昌就認為，不能單看單日確診數去判斷疫情變化，現時疫情較兩星期前為好，但大部分日子仍超過50宗，而且源頭不明個案仍多，政府需要加大檢測量及加快檢測報告時間，「嚟緊全民檢測希望可以幫輕一部分，希望短時間可以捉到病人，但自願檢測，未必好有成效。」

他又指，入院後確診的病人增多，醫院管理局應為所有公立醫院入院的內科病人做檢測，「可能佢入院係糖尿或其他問題，但入院後發病。」他稱，若日後檢測量充足，更應逐步推展到入院的外科病人，「始終佢哋都多長期病，發病時病徵未必明顯。」他補充，若醫護發現病人住院期間，肺部狀況沒有改善，或有持續呼吸衰竭，就應再次做檢測。

記者正向醫管局查詢會否為所有入院內科病人做檢測。