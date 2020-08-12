【新冠肺炎】巴塞隆拿證實一球員確診　未與歐聯參賽球員有接觸

即時體育
撰文：
最後更新日期：

巴塞隆拿於官網宣布，一名球員確診新冠肺炎，未有出現症狀，已接受自我隔離。殺入歐聯8強的巴塞表明，該名球員未有與任何參加歐聯的球員接觸過，大軍將照計劃飛往葡萄牙里斯本。

巴塞隆拿在西甲完結後，馬不停蹄開始準備下季比賽，安排9名新加盟或外借完畢球員開操，於當地時間周二（11日）下午讓該9名球員接受病毒核酸測試，終證實其中一人確診。

巴塞隆拿的球季仍未結束，已安排球員準備下個球季。（Getty Images）

該9名球員為查卡奧、柏特利、馬菲奧斯費南迪斯、圖迪保、穆沙華古、卡利斯艾蘭拿、拉芬拿艾簡達拿、桑米蘭達、奧利奧爾布斯基斯，除了查卡奧、柏特利外，大部分球員都是外借完畢歸隊，新兵馬菲奧費南迪斯則於7月1日報到。

9人備戰小組：

+5
+4
+3

巴塞歐聯大軍將照計劃出發往里斯本。（Getty Images）

巴塞隆拿未有提供確診球員名字，只透露該名球員為無症狀感染者，現已於家中接受隔離，亦未有跟準備出發前往里斯本的歐聯大軍球員接觸過，參加歐聯的球員將照原定計劃前往葡萄牙。

巴塞隆拿歐聯8強大戰拜仁慕尼黑。（Getty Images）

巴塞隆拿歐聯8強將會對德甲勁旅拜仁慕尼黑，受新冠肺炎影響，歐聯8強起由主客兩回合制改為中立場一回合制，比賽於葡萄牙首都里斯本市舉行。

新冠肺炎｜鳥栖教練確診緊急取消賽事　法欖冠軍球隊25人染疫
【新冠肺炎】世界盃外圍賽再押後至明年　曾一度考慮轉戰中立場
【新冠肺炎】健身及舞蹈中心重開無期　拳手舞者缺場地恐流失人才
【歐聯】8強惡鬥前夕添隱憂　馬體會證隊中二人確診新冠肺炎
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。