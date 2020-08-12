新冠肺炎〡跨境陸路客運零收入停業半年　促政府撥款2億

立法會航運交通界議員易志明聯同跨境陸路客運業界代表，今日（12日）召開記者會，指跨境客運業因疫情停業逾半年，在零收入情況下仍要維持固定支出，令業界面臨倒閉結業潮，促政府撥款2億元支援。 政府自今年2月起關閉中港兩地大部分口岸，令跨境客運服務停擺。目前爆發第三波疫情，「開關」遙遙無期。易志明指，即使重新開放關口，跨境客運業亦需較長時間才能恢復原來收入水平。

航運交通界議員易志明聯同跨境陸路客運業界代表召開開記者會，指跨境客運業因疫情停業逾半年，在零收入情況下仍要維持固定支出，令業界面臨倒閉結業潮。（余俊亮攝）

中港通跨境巴士公司代表陳宗彝指，跨境客運已停業逾半年，超出業界預期。業界一般預留3至6個月的營運資金，現已所剩無幾。在零收入的情況下，業界仍需要應付固定支出，包括車輛維修保養費、停泊費、保險費、租金等。故冀望政府能夠補助每輛車每個月的固定成本，提供每輛大巴10萬元、小車8萬元的資助。而現時業界約有1,500輛大巴，620輛過境出租車，所以合計需要2億元的支援。

港粵直通巴士協會代表張劍平亦表示，目前業界約有3,000名跨境客運司機，業界利用政府推出的兩輪防疫基金為員工發放底薪，但由於疫情持續，估計中港口岸在短時期難以開通，補貼亦已耗盡，面臨嚴峻財政危機。