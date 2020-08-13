確診餐廳｜增41家食肆曾有患者到訪　六公館、羲和雅苑上榜

第三波新冠肺炎疫情持續。衞生署周三（12日）晚更新確診個案行程，再多41間食肆有患者足跡，遍佈全港。 當中不乏知名餐廳，包括尖沙咀海運大廈六公館、羲和雅苑、馬哥孛羅香港酒店Cucina、機場一號客運大樓都爹利會館等。 另外，有兩名確診患者申報去過較多餐廳，其中相信在機場工作的第3750宗個案，曾到訪過機場一號客運大樓3間餐廳，包括都爹利會館、滿泰、Délifrance，及機場超級一號貨站飯堂。

海運大廈三食府上榜

截至周三晚最新公布的確診個案行程，再新增41間食肆有患者足跡，當中不乏知名餐廳，包括尖沙咀海運大廈有三間食府上榜，分別是六公館、羲和雅苑、一幻拉麵，涉及個案編號未有重疊，個案編號分別是#4055、#3945、#4046。

其中六公館於8月9日在其facebook專頁公布，一名主要負責吧內酒精類飲品工作的全職員工有家人確診，於8月7日列為緊密接觸者，其後於同日亦確診，已安排相關員工到醫院檢測，報告結果全部呈陰性，並於7日至10日期間關閉消毒。另外，馬哥孛羅香港酒店Cucina並上榜。

一患者到機場四餐廳 深水埗壽司郎有確診者到訪

新公布的確診個案行程中，有兩名確診患者申報去過較多餐廳。個案#3750到訪過機場一號客運大樓3間餐廳，包括都爹利會館、滿泰、Délifrance，及機場超級一號貨站飯堂。另外，#3728亦申報去過4間餐廳，包括新文華中心唐記包點、荃灣麗城薈的翠林茶餐廳、100米台式餐廳，及深水埗麗新商業中心壽司郎。

確診的22歲女子（第3750宗）曾到機場多間餐廳。 （資料圖片）

另外，有多間酒家上榜，包括東區太古城中心4期潮庭、金雞廣場金福臨海鮮火鍋酒家、胡社生行金苑酒家、新世紀廣場鴻星海鮮酒家、永安九龍中心聯邦金閣酒家、蘇屋商場德馨苑海鮮酒家、觀塘鱷魚恤中心玉桃軒酒家。

確診的22歲女子（第3750宗）曾到黃大仙中心。 (資料圖片／梁鵬威攝)

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