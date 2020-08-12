新冠肺炎｜工聯會調查指近七成婦女壓力大增　促港府提供支援

新冠肺炎第三波疫情未退卻，市民的生活受到不同層面的影響。工聯會屬下的香港文職及專業人員總會婦女事務委員會，今（12日）發表疫情下婦女壓力調查，近7成（67.8%）受訪婦女認為自己在疫情期間壓力大增。 香港文職及專業人員總會婦女事務委員會監事長、立法會議員郭偉強指，很多婦女受現時疫情及政府政策影響，缺乏了正常的社交活動、負擔沉重的財政壓力等。

團體促請政府在疫情下提供支援以緩解婦女壓力。 （陳浠文攝）

調查在8月3日至6日進行，以網上問卷形式訪問1503位年齡介乎21至60歲的女性，以了解她們在生活、工作、採購及照顧家人等方面的擔憂及壓力，結果顯示，近7成（67.8%）受訪者認為自己在疫情期間壓力大增，而主要的生活壓力來自採購、工作以及照顧家人。

面對疫情，買餸仍是維持正常生活無可避免的一環，而且因政府推行的6點後禁止堂食及限聚令影響，大部分市民被迫要外出買餸，更要上網搶購物資。郭偉強指，街市或超市人流高及通風不良，屬高危地方，容易有接觸及交叉風險，「未必敢攞錢落袋」。因此，有受訪者望政府加密清洗街市、穩定供應及物價和支持電子支付，以保障市民的健康。

調查亦顯示，受訪者在照顧家人上感到壓力，原因是與家人磨擦增加，而且需要長時間照顧長者及小朋友。香港文職及專業人員總會婦女事務委員會委員譚美普表示，由於疫情所影響，婦女逗留家中時間相對增加，而且疫情的新常態，令小朋友需留在家中網上學習。她坦言，希望政府能提供婦女一些網上支援或舉辦親子課程，以舒緩疫情下家人之間的磨擦。另外，她又建議教育局能提供明確指引去讓婦女得悉停課安排，以協助她們能平衡工作和家庭。