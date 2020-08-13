新冠肺炎｜盧偉國倡持「港康碼」可堂食　梁子超：疫情恐打回原形

本港新冠肺炎疫情持續，港府即將推出全民普及檢測，經民聯立法會議員盧偉國在電台節目表示，政府可向檢測呈陰性市民發「港康碼」，參考內地做法容許有限度回復社交活動及經濟活動，避免食肆商店「執笠」，認為現時的防疫政策消極。 呼吸系統科專科醫生梁子超則認為，「唔好以為拎到陰性（報告）就天下無敵，咁多人去食肆或有大型交叉感染」，恐令疫情打回原形，梁又指出，本港防止輸入的工作較弱，擔心日後出現第四波疫情。

內地不少城市正實行「健康碼」，市民展示「健康碼」方可進入部份地方。（中新社）

盧偉國在港台《千禧年代》表示，現時澳門和廣東省有互認健康碼，容許市民過關，內地不少公眾地方，都需要用手機展示健康碼方可進入，認為香港可以參考。盧續指，港府將社交距離越收越緊，長久下去「唔病死餓死」，認為經濟活動不能停頓，應思考如何在疫情變成常態下抗疫，重啟經濟活動。

港府研究進行全民普及檢測，盧相信日後檢測費用將會下降，時間亦會縮短，「例如內地有效期14日，有健康碼市民可以入食肆堂食，人數可以多返啲， 無健康碼就只能買外賣」，認為現時防疫政策消極，應借鏡內地，盡快恢復經濟活動。

經民聯盧偉國建議推出「港康碼」，容許有限度社交活動及經濟活動。（資料圖片）

梁子超：本港防輸入最弱

梁子超在同一節目表示，新冠肺炎潛伏期1至14日，病毒量會漸高並具傳染性，有機會出現陰轉陽情況，「唔好以為拎到陰性（報告）就天下無敵，咁多人去食肆或有大型交叉感染」，認為健康碼只是一項附加條件，例如人大、政協開會之用，不能當成可以自由社區活動，否則令防疫功夫白費。

梁認為現時應先設法控制疫情，惟本港對外防守是最弱最差，在全球疫情惡化下，如不守好對外防線，不能排除有第四波情，「如果想恢復（社交活動）應先撲火，防止再度輸入」。

呼吸系統專科醫生梁子超。（資料圖片/林若勤攝）

何栢良：若全民「港康碼」憂窮人難負擔 衍生不公平

港大感染及傳染病中心總監何栢良接受商台節目《在晴朗的一天出發》時認為， 早前港府推出健康碼是屬旅遊性質，如推廣至全民發「港康碼」，則有性質改變，涉及許多技術性問題，猶如「700萬人每七日做一次檢測」，亦關注會否衍生不公平的情況，例如有錢人有能力做檢測堂食，窮人則難以負擔，屆時「港康碼」非防疫安排，而是「經濟安排。」

何認為，在檢測上可先針對做好醫護、安老院、殘疾院舍、新入院病人等檢測，每七日做一次，效果可等同每日做1.6萬個檢測樣本，亦可預防院內爆發感染群組。他認為，若果推全民發「港康碼」，而非加強上述組別的檢測，政府應交代檢測政策的優先次序。

▼第三波爆發 政府延長限聚令、晚市禁堂食等措施▼