幼稚園前總監家中偷拍年幼女童如廁　稱屬意外不被接納　判囚3月

幼稚園前總監涉在其家中洗手間裝偷拍鏡頭，並疑拍下多名訪客的如廁情況，惟後來載有片段的USB「手指」落入警方手中，並發現片段內包括一段女童如廁的片段。總監因而被控製作兒童色情物品，早前被裁定罪成。案件今(13日)在九龍城法院判刑，被告求情稱意外地拍下女童私處，裁判官黃國輝拒絕信納，更指被告與女童有親戚關係，案件涉違反誠信，判被告入獄3個月，但准他以2萬元保釋等候上訴，被告期間不得離港。

被告馬祖堯（38歲）被裁定於2014年至2018年的某天，在油麻地某單位內製作兒童色情物品，即一段拍到其年幼女親友小便時露出私處的影片。

事主父親指被告品格良好

辯方求情時呈上事主父親及被告父母撰寫的求情信，事主父親指被告品格良好，樂於助人，相信他會改過自新。辯方又指被告由受查至重新被起訴歷時近一年，承受巨大壓力；罪成後還柙了14天，受到深刻教訓。

被告馬祖堯在九龍城法院被裁定製作兒童色情物品罪成。(資料圖片)

斥被告裝鏡頭已料會拍到用廁情況

惟裁判官指被告在住所的廁所裝設鏡頭，已料到會拍到所有人使用廁所的情況，又拒絕信納事主是意外地被拍下。同時亦認為控方兩次落案起訴所花的調查時間合理，未有構成延誤。

下令沒收未能開啟的硬碟

控方向法庭申請被告完成上訴程序後，充公檢取的電子裝置。辯方稱裝置沒有呈堂，且其中兩件物品經鑑證後確認無藏有與案件有關的資料，反對沒收該兩物。法庭最終把該兩物歸還被告，只沒收未能開啓的硬碟。控方透露會再聯絡報案人。

3女子供稱上被告家被偷拍

3名被偷拍的女子早前被傳召作供，以證影片的真確性及呈堂性。她們透露曾因不同理由被獲邀上被告家，包括上被告家開會，或打完羽毛球後到被告住所換衫洗澡，她們亦曾在偷拍片段內認出自己。

因協和小學洩試題案而一度獲釋

被告2018年年尾被捕，翌年4月終審法院就協和小學教師洩試題案，裁定用自己手機偷拍不能控以不誠實取用電腦罪，故亦不能用以大部份的偷拍案件。此外，被告在偷拍的地點是他的家，並非公眾場所，故亦不能採用常用以控告偷拍的罪名，如公眾地方行為不檢等罪名提控。控方遂於同年5月無條件釋放被告，但3個月後再製作兒童色情物品罪對被告提出檢控，並指被告製作有關受害女童的色情片段。被告經審後被裁定罪成。

案件編號：KCCC2628/2019