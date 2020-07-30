家中廁所偷拍多人未被控　惟包括一名K2女童　幼稚園前總監裁罪成

幼稚園前總監涉在家中洗手間裝設偷拍鏡頭，並拍下多名男女如廁情況，惟藏該些影片的USB「手指」卻被人撿到並交到警署而引發調查。惟期間又因終院裁定用自己手機偷拍不能控以不誠實取用電腦罪。控方最後只能憑片段中包括拍攝到一名K2女童私處的影片，從而控以總監製作兒童色情物品罪。 總監否認指控，案件今（30日）在九龍城法院裁決，總監被裁定罪成，他求情稱非刻意偷拍女童，事件純屬意外。裁判官直言判監無可避免，把案押後至8月13日判刑，期間被告須還柙。

USB藏多段男女如廁片段

被告馬祖堯（38歲）被控於2014年8月26至2018年11月22日製作一段兒童色情影片，片中拍攝到女童小便過程及私處。

控方案情指，有人拾獲一隻USB手指並交到警署，警方在USB手指內發現多段男女如廁的片段，當中包括一段女童小便情況，經調查後拘捕被告。

被告馬祖堯在九龍城法院被裁定製作兒童色情物品罪成。(資料圖片)

爭議片段致3被偷拍女子需出庭

辯方曾爭議該USB內片段的真確性及呈堂性，3名曾被偷拍的女子，亦因而須傳召出庭作供，她們透露曾因開會或運動後到被告單位，並曾使用被告住所的洗手間如廁及洗澡，她們並在片段中認出自己。裁判官裁定片段可呈堂，經比較後，亦接納涉女童被偷拍的片段作為呈堂證供。

裁判官指，被告在單位洗手間內的洗手盤儲物櫃裝設鏡頭偷拍，涉案片段拍到女童私處，認為片段構成兒童色情物品，裁定被告製作兒童色情物品罪罪成。

辯方指偷拍女童純屬意外

辯方求情指，被告偷拍3名成年的女子屬不道德行為，但因終審法院就協和小學教師涉不誠實取用電腦的裁決，被告的行為不屬犯法，望法庭判刑時不要考慮被告對3人作出的偷拍行為。

辯方又指，被告並非刻意偷拍女童，事件純屬意外，拍攝到女童私處的時間只有1至2秒，所涉的色情程度不高，女童沒有擺出色情姿勢。另外，被告由被捕至今已逾一年半，案件涉及延遲，期間案件對被告造成龐大的心理壓力，被告亦因案件被辭退，也沒法找到任何工作，前程盡毀，相信無法再從事教育工作。

裁判官認為案情嚴重，明言判處即時監禁無可避免，但決定先為被告索取背景報告再作判刑，案件押後至8月13日，期間被告需要還押。

案件編號：KCCC2628/2019