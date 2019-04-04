【不誠實取用電腦】失百搭罪告私人地方偷拍　研控破壞社會安寧

協和小學老師「不誠實取用電腦」案，政府終極敗訴，判決影響於私人地方偷拍個案的檢控，或面臨「無罪可告」的局面。據了解，警方正研究可否使用《公安條例》第17B條「公眾地方內擾亂秩序行為」中「破壞社會安寧」起訴於私人地方偷拍的人士偷拍者，惟有法律界人士認為不可行，因偷拍不會對當事人造成實際傷害，他認為要打擊偷拍行為，律政司要考慮修例。

Uber 偷拍案 司機被控「有違公德」罪

過往發生的偷拍裙底案件，警方常以「不誠實取用電腦罪」起訴，惟自協和女教師以手機偷拍並洩露試題案後，警方便以其他罪名取代。以去年9月發生的Uber司機在七人車裝設針孔攝錄器，偷拍裙底一案為例，最初警方以該司機涉嫌「不誠實取用電腦」、「非法駕駛汽車作出租或載客取酬用途」及「駕駛汽車時沒有第三者保險」將司機拘捕。警方最後改以「作出有違公德的行爲罪」控告司機，今年3月7日法庭就案件聆訊，司機承認非法載客取酬及「有違公德」兩罪。

警疑研以「破壞社會安寧」罪起訴偷拍者

於公眾地方偷拍，警方可考慮以「遊蕩」、「公眾地方內擾亂秩序行為」、「破壞公眾體統」罪行起訴偷拍者，惟私人地方偷拍仍未有法例可沿用。例如上年8月一名休班懲教助理，在私人遊艇上以特製手錶偷拍他人更換泳衣，該以何罪起訴偷拍者？

消息指，警方正循不同的方案研究可行的法例，如正研究可否使用《公安條例》第17B條「公眾地方內擾亂秩序行為」中「破壞社會安寧」起訴於私人地方偷拍的人士。

去年9月有Uber司機在七人車裝設針孔攝錄器偷拍裙底。（警方圖片）

根據《公安條例》第17B條2項，任何人在公眾地方作出喧嘩或擾亂秩序的行為，或使用恐嚇性、辱罵性或侮辱性的言詞，或派發或展示任何載有此等言詞的文稿，意圖激使他人破壞社會安寧，或其上述行為相當可能會導致社會安寧破壞，即屬犯罪，一經定罪，可處第2級罰款及監禁12個月。當中的「公眾地方」是指公眾人士或任何一類公眾人士，不論是憑付費或其他方式，於當其時有權進入或獲准進入的地方。

何謂破壞社會安寧？指任何人的行為如對他人構成實際傷害或可能構成實際傷害；或對某人的財產構成實際傷害或可能構成實際傷害，而當事人在場，便屬破壞社會安寧。

以「破壞社會安寧」罪起訴偷拍者不可行

有法律界人士稱，「破壞社會安寧」罪不適用於偷拍上，因偷拍行為並不會對當事人造成實際傷害，亦不會對財產構成實際傷害，因此他認為將「破壞社會安寧」罪用於起訴偷拍者並不可行。該法律界人士表示，「現在法律冇一條例可以cover偷拍」，要打擊偷拍行為，律政司要考慮修例。