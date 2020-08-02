新冠肺炎｜周六晚再多2名長者離世　累計34人不治　死亡率升至1%

新冠肺炎第三波疫情嚴峻，周六（1日）再多2名患者不治，單日有7名病人離世，累計死亡個案有34宗，死亡率升至1%。 新增離世患者分別為屯門醫院的90歲女病人，她為屯門康和謢老中心群組患者，而另一名伊利沙伯醫院的92歲女病人為該院A6病房群組。

屯門康和護老中心群組，一名90歲女病人離世。（資料圖片）

一名88歲男病人離世後檢測結果呈初步確診

屯門醫院及伊利沙伯醫院發言人公布，各再有一名病人離世。屯門醫院的90歲女病人（確診個案：2703）有長期病患，於7月26日因發燒入院接受治療。病人情況持續惡化，延至周六晚上8時40分離世。她屬屯門康和護老中心群組。

伊利沙伯醫院的92歲女病人（個案編號：2246）患有慢性心臟衰竭及糖尿病，於7月12日因跌倒及發燒而入院接受治療，病人情況其後持續轉差，延至周六晚上8時08分離世。她屬伊院A6病房群組患者。



連同上述個案，至今共有33名2019冠狀病毒病確診病人於公立醫院離世。今日暫共有7名患者不治，當中包括聯合醫院一名離世後才初步確診的88歲男病人，因此總數增至34名。

比對現時累計患者3,397宗，死亡率為1%。醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞醫生下午指出，近期年老患者增加，不少有長期病患，死亡率（當時）為0.9%)，「同外國比都唔算太過差。」

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