新冠肺炎｜憑健康碼可堂食？　食肆質疑︰非每日檢測　變相減客源

本港新冠肺炎疫情持續，港府即將推出全民普及檢測，經民聯立法會議員盧偉國在電台節目表示，政府可向檢測呈陰性市民發「港康碼」，參考內地做法容許有限度回復社交活動及經濟活動，避免食肆商店「執笠」。 香港中小企食店聯盟召集人林瑞華直言，憑「港康碼」才可進入食肆的方法為荒謬，指檢測當日為陰性，不代表7日內不被病毒感染。有餐廳店主指，若推行措施，變相減少客源，又指加強食客的防疫意識，才是食肆防疫的關鍵。

盧偉國表示，內地不少公眾地方，都需要用手機展示健康碼方可進入，認為香港可以參考。（資料圖片／梁鵬威攝）

林瑞華質疑定期檢測費用誰支付

盧偉國表示，內地不少公眾地方，都需要用手機展示健康碼方可進入，認為香港可以參考。香港中小企食店聯盟召集人林瑞華直言，憑「港康碼」才可進入食肆的方法為荒謬，指檢測當日為陰性，不代表7日內不被病毒感染。他質疑，若措施落實，市民是否需定期或經常性申請檢驗，並指出檢測的費用應由誰人負責。「錢呢？邊個負責？唔通又係納稅人？」

林續指，政府經常借飲食業界推行措施，認為「港康碼」為防疫之名，監控為實。他呼籲，政府應先解決出入境的漏洞，如免檢疫人士的安排，並促請政府盡快發放第三輪抗疫基金以補貼租金，待疫情好轉盡快恢復晚市堂食。他指，現時已有部分暫停營業，若經濟及疫情再不恢復，料有一半或以上的食肆將會倒閉。

林瑞華直言，憑「港康碼」才可進入食肆的方法為荒謬，指檢測當日為陰性，不代表7日內不被病毒感染。（資料圖片）

餐廳店主︰市民咪唔使出街食飯？

不願露面、於荃灣經營餐廳的店主林先生指，若顧客需展示「港康碼」方可進入餐廳，變相減少客源。他認為，政府無法一次過為所有市民製作健康碼，指市民申請的時間有落差，而醫院和檢測機構處理的時間不同。「如果成個星期、成個月先出到健康碼，咁市民咪唔使出街食飯？」

他又指，新冠病毒的潛伏期為14日，若市民每14日需檢測一次，政府需考慮成本、資源、執行等問題。他舉例，行人天橋把荃灣的商場貫通，質疑屆時是否無健康碼，則不能通過商場及行人天橋。但他坦言，若政府推行措施亦只能接受，強調香港有過萬間食肆，並非工會、張宇人，或其他議員能代表業界聲音。

茶餐廳店主林氏夫婦亦不贊成該措施，認為加強食客的防疫意識，才是食肆防疫的關鍵。（歐陽德浩攝）

有茶餐廳反對措施 指應加強食客的防疫意識

而茶餐廳店主林氏夫婦亦不贊成該措施，質疑做法有漏洞並不安全︰「又唔係日日檢查，點知幾時中呀？如果驗完冇事，聽日又咳，咁點搞？」她認為，加強食客的防疫意識，才是食肆防疫的關鍵。但她坦言，若政府推行措施亦只能無奈配合。

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