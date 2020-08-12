全民檢測｜不同政見網民都關注DNA　香討、連登齊講「健康碼」

【全民檢測新冠肺炎病毒】本港第三波新冠肺炎疫情持續，政府日前宣布將開展全民自願普及社區檢測新冠肺炎病毒，隨即引起網民熱論。《香港01》綜合多個討論區帖文，發現不同陣營網民談論全民檢測時，都關注如何處理DNA的相關問題，當中還有一個共同話題 ── 健康碼。

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本港爆發第三波新冠肺炎疫情，確診數字曾一天破百宗，近日雖稍為回落，但疫情尚未受控。行政長官林鄭月娥上周五（8月7日） 宣布將會推行全民自願普及社區檢測新冠肺炎病毒，「全文檢測」的即成為網民談論話題，支持和反對都各有捧場客。

從Google Trends看到，全民檢測搜尋熱度於計劃宣布後，即8月7日急升。（Google Trends）

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《香港01》整合較多反建制網民留言的連登討論區，以及較多親建制網民留言的香港討論區帖文，發現雖然不同陣營網民看法不盡相同，但都有熱烈討論DNA及健康碼問題。

連登討論區帖文與「全民檢測」相關熱門討論詞：

連登討論區其中一則帖文「希望大家以不合作方式抗拒全民檢測」有較多人發言，不少人意見對全民檢測計劃持負面能度，又質疑是要收集DNA資料部到內地。

另外，因應有消息指或推行港版健康碼，「健康碼」亦引起熱論。不過連登討論區內對此態度較負面，質疑是否用作監控巿民，又擔憂若不檢驗取得健康碼，就無法坐車、進入商場甚至上班等。

香港討論區帖文與「全民檢測」相關熱門討論詞：

香港討論區則有網民以「林鄭下午3點宣布推一次性全民檢測非強制參與最快兩周後實施 ...」為題發帖，熱門討論字詞中亦包括DNA及健康碼等，不過態度傾向正面，支持推出健康碼，並反駁全民檢測是收集DNA以監控巿民的說法。

綜合多個fb專頁，與「全民檢測」相關帖文的網民反應：

《香港01》亦整理了全民檢測計劃宣布當日（7日）下午3時至當晚11時59分，各個陣營共37個facebook專頁有關「全民檢測」帖文表現，發現53個帖文中，「讚好（Like）」數有32,709，但有54,209個網民給予「嬲嬲（Angry）」，比Like數多逾六成。

53個帖文中，「Like」數最多的是立場新聞有關Dirty team醫生批評全民檢測本末倒置文章，共有5197個Like，但同時有3375個「嬲嬲」，顯示文有不少人表示反對該文的觀點。第2多「Like」的帖文是Now新聞有關衛生防護中心說全民檢測未必需要禁足令的帖文，該帖文大圖同時寫上「最好是全世界都停工 做了檢測後大家都不上班」，最終該帖文有3448個「Like」，另有51個「嬲嬲」。

至於「嬲嬲」數最多的是香港蘋果日報講述記者會以「中央全力支持 特區同心抗疫」作背景板的帖文，共有6907個「嬲嬲」，「Like」數則有982。第2多「嬲嬲」的是民主黨鄺俊宇有關會否參與「全民檢測」帖文，共有6676個「嬲嬲」，另有2640個「Like」。

（資料圖片）

值得留意的是，同樣是講述政府推行全民檢測帖文，在「港人講地」中獲1897個「Like」遠比只有2個的「嬲嬲」多，故網民給予「Like」或「嬲嬲」，要視乎帖文內容，不能單純用情緒反應判斷網民是否支持全民檢測。

總括而言，對於全民檢測計劃，正面或負面反應與政府緊密相關，但巿民都關注收集DNA的用途及政府是否會健康碼等問題。

知多啲：行政長官林鄭月娥上周在記者會中亦有回應收集DNA數據和送往內地的質疑，她批評有關言論是抹黑、污蔑和謠言，稱有關資料不會被送至「第二個地方」，且完成檢測後會銷毀，形容這些樣本和基因資料「無人有興趣」。

本文統計共37個，於8月7日下午3時至晚上11時59分，曾於facebook發布有關「全民檢測」的53個帖文表現及網民互動量，得出上文結果。其中包含於統計的專頁包括： 01新聞 香港蘋果日報 頭條新聞 立場新聞 有線新聞 星島日報 港人講地 民建聯 民主黨 經民聯

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