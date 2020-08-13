李柱銘等泛民人士求撤手機搜查令覆核案　官料本月內可頒佈裁決

李柱銘、何俊仁、區諾軒、單仲偕及楊森等人涉於去年參與未經批准集會，本年4月被捕並遭警方檢走電話，警方於兩個月後就搜查電話申請手令。惟5人提出司法覆核，要求撤銷已批出的手令。該案今（13日）在高等法院審理，申請人質疑，相關手令容許搜查的範圍過闊，應列明搜查的界線，亦應讓申請人參與申請手令的聆訊。惟警方反駁指這要求並不可行。法官聽取陳詞後，押後宣判，預計將於本月內以書面頒佈結果。

本案由兩名法官聽審

5名申請人：李柱銘、何俊仁、單仲偕、區諾軒及楊森，答辯人為東區裁判法院裁判官及警務處處長。申請人早前取得臨時禁制令，禁止警方執行涉案的手令。而是次司法覆核案，由兩名法官李運騰和高浩文一同審理。

申請人搜查範圍過闊

代表申請人的資深大律師彭耀鴻指，是次手令容許搜查的範圍過闊，可搜查手機中的「所有數碼資料」。彭認為，手令中應列明搜查的界線，例如被搜查資料涉及的期限。彭強調，此做法除了保障被搜查的人，亦保障搜查的人，避免他們因搜查時超出手令的範圍，而需面對相關法律後果。

惟法官李運騰指，裁判官每天要處理多宗手令的申請，是否可就每一宗都能列明搜查界線

認為應讓辯方參與手令聆訊

彭耀鴻又認為處理這類手令，不應單方面進行，應在控方和被告代表均在場下聆訊，讓裁判官聽取雙方說法。彭同意大部份案件申請手令，因調查需要而需進行單方面聆訊，但涉案申請人早已被捕和被檢控，其案件亦將轉介區域法院，認為是次申請手令的聆訊無迫切性。

警方會封存7日讓辯方行動

代表警方的資深大律師莫樹聯，手令需由裁判官考慮後，才會批出。而被搜查人士在批出手令後，可以申請撤銷該手令，或申請司覆核。而在本案中，警方亦向申請人表明，會把涉案手機封存7天，讓申請人採取法律行動，而涉案裁判官亦就執行手令設立限期。

對於申請人要求，應在手令上列明搜查的界線。莫樹聯則指，裁判官難以就手令列明限線。此外，若控方和被告方面都出席申請手令的聆訊，需進行文件交換等程序，會影響調查進度。

案件編號：HCAL 1396/2020