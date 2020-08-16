政府擴建牛潭尾濾水廠　新水管經自然保育區、林村郊野公園邊界

政府擬擴建牛潭尾濾水廠，根據當局提交的項目環評報告，將敷設約14公里長的主幹食水管，由濾水廠輸送食水至牛潭尾食水主配水庫，再由配水庫輸送食水至丹桂村附近食水配水系統。報告透露，小部分新建食水管將穿過自然保育區，及林村郊野公園邊界區域。有區議員關注問題，促環保署應發揮把關角色，將工程對環境影響降低。

根據水務署就牛潭尾濾水廠擴展工程的環評簡介，擴建工程旨為提升牛潭尾濾水廠的食水產量，由目前每日23萬立方米，增至每日44萬立方米，配合未來元朗發展的用水需求。報告指，工程將在現有牛潭尾食水主配水庫旁，擴建一個儲水量為3.8萬立方米的食水主配水庫；以及鋪設約14公里長、直徑1,600-2,000毫米的主幹食水管，由牛潭尾濾水廠輸送食水至牛潭尾食水主配水庫，並由配水庫輸送食水至丹桂村附近的食水配水系統。

報告透露，新主幹食水管會沿現有道路鋪設，小部分會穿過自然保育區和林村郊野公園的邊界區域；另外，亦有少量草地、次生林地、灌叢、丹桂村北附近的植林區，直接受工程影響。報告指，項目有可能對附近棲息地和野生動植物造成間接影響。至於濾水廠、主配水庫的擴建區域內，以及新的食水管走線上均有樹木，需要展開樹木調查。

政府擬擴建牛潭尾濾水廠（立法會影片）

對於環境影響，水務署在報告指出，環評將制訂緩解措施，包括避免、減少和補償潛在的生態影響，並保護現有具保育價值樹木和物種。

元朗區議會房屋及城鄉規劃和發展委員會早前亦討論過擴展工程，該會主席區國權表示，之前政府提供的文件，以及會議談及的內容，都未提到有新食水管穿過自然保育區和林村郊野公園的邊界區域，批評當局向區議會提交的文件粗疏，應列明經過位置的土地用途。他指，原有水管已經過相關用地，促當局依照環境影響研究把關，將影響減低。