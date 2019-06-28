【元朗製造】牛潭尾復耕招人種港稻　農的傳人：自己種就有信心

1950年代，元朗絲苗的名聲盛極一時。元朗是香港的平原，水土肥沃，禾田曾一度佔元朗整體耕作面積八成。翻查古料，地方志《新安縣志》記載香港開埠前歷史，書中就記述稻米曾一度成為本港的主要農作物，元朗絲苗更因其細滑特點而聲名大噪，可是直至1980年代，本地農業式微，自此再也尋不獲元朗絲苗足跡。 元朗新興農場的第三代傳人楊俊武（Mole），原為放射師，近年見證牛潭尾村陸續發展，不忍村落的農業就此沒落，於是他近年開始對外招募稻米「股東」，邀請參加者親自投入農田種「信心米」，共同寫下元朗稻米新一章，他說：「要畀香港人對本地食物有信心。」 攝影：邵沛琳

楊俊武（Mole）今年31歲，在元朗土生土長，雖然未經歷過元朗絲苗米盛產的年代，但他從小就與田地為伴。Mole雙親經營新興農場近半世紀，他爺爺以種菜起家，直至父親那代，菜田轉為養雞場。1990年代，他們被政府收回飼養禽畜牌照，農田就停止運作了十多年，Mole也到了城市從事放射師，家舍前再沒作物。數年前，Mole突然萌生重新耕作的念頭，「好多年青人近年都陸續搬到市內，村內農田閒置了，有地產商在荒廢了的土地上大興土木。我見證村的衰落，我不想看着它變差，所以着手耕種，看看沒有沒可能，令村落有回自己的產業，令村落重拾生氣。」

新興農場原本只有3、4千呎，近年獲得信芯園的信哥借出10萬呎的土地，開始復耕本地米。

「信心米」寄意港人要對本地米有信心

於是他重新回到家門前，在工餘時間拾起農具，又找來一群十數人組織耕種團隊，於由元朗信芯園的信哥借出近10萬呎的土地上，復耕昔日聞名香港的元朗米。不過他們這次種的，非元朗絲苗，而是另起爐灶，改種「牛潭尾信心米」，「直至現在我們未找到一個元朗絲苗的米種，所以找來廣西百香米種，它的香味及形狀與元朗絲苗雷同。」至於為何叫「信心米」？「一來想吃我們的米的人，對本地稻米有信心。」Mole說，信心不是建立在稻米「有機認證」的標籤中，而是讓吃的人一起參與耕作，知道食物從何而來，共同建立信心。「我想散播種子，讓不同參加者都知道，本地農業的困難之處。」

復耕工作至今迎來第三年，他們自去年起，開始對外招募對耕作有興趣的參加者，邀請他們在半年時間內體驗種植稻米。活動以「股東制」形式進行，即參加者付出報名費用，就可成為「穀東」（台語：股東），以優惠價訂購稻米。今年夏天，他們亦開始招募穀東種植晚茬（第二造米），Mole說：「參加者可學習耕種，體驗一下種米有多辛苦，如有人對農種有興趣，歡迎加入團隊。」