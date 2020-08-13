新冠肺炎｜醫管局員工陣線要求與管理層會面未果　日後行動或升級

疫情持續，醫管局員工陣線約10名代表在醫管局大樓地下大堂請願，不滿政府和醫管局的防疫政策，要求管理層公開對話。員工陣線主席余慧明指，擔心政府豁免內地檢測人員註冊來港進行化驗先例一開，將破壞本港的專業醫療制度，又指真正限制本港化驗數量的主因，是欠缺儀器及擺放儀器的實驗室，並非人手不足。 工會又批評，醫管局未有確切落實員工在家工作安排，並剝削部份員工申請醫管局抗疫津貼，對於管理層今日未有應邀同員工陣線見面，表示失望。

醫管局員工陣線數名代表，聯同物理治療師職工總會代表及言語治療師總工會代表，今日（13日）下午3時到醫管局大樓地下大堂請願，直至下午3時半，管理層沒有現身對話，醫管局員工陣線主席余慧明表示失望，批局方沒有誠意，表明不排除日後再發起工業行動。

余慧明稱醫管局員工陣線約10名代表在醫管局大樓地下大堂請願，不滿政府和醫管局的防疫政策，要求管理層公開對話。



員工陣線主席余慧明批評，醫管局未有就政府豁免內地檢測人員註冊來港進行化驗表達意見，擔心先例一開，將破壞本港的專業醫療制度，亦有機會令不具備專業資格的人員參與醫療工作。余慧明說，限制本港化驗數量的主因，是欠缺儀器及擺放儀器的實驗室，並非人手不足。

華大基因香港「火眼實驗室」前線總拍揮曹蘇傑早前表示，需要600名檢測人員在港工作。本身是醫務化驗師的員工陣線理事梁啟維表示，內地不同省份對醫務化驗師的資格，有不同要求，現時不知道這600名內地檢測人員來自哪個省份，質疑他們是否有專業資格和化驗知識。

工會又指，醫管局未有確切落實「在家工作」安排，不少非臨床部門的同事仍需回到醫院上班，無法有效減少醫院人流及傳染風險。

醫管局發言人指，明白員工對處理疫情有不同的意見，已開放不同平台及熱線聆聽員工的關注，並就個別工作範疇作出跟進及改善措施。醫管局會與員工繼續坦誠溝通及交流應對疫情的措施。