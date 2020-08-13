新冠肺炎｜全線郵局一三五回復正常營業時間　黃大仙區重開三郵局

本港新冠肺炎疫情持續，因應政府宣布延長政府僱員特別上班安排，香港郵政今日（13日）公布本月17至23日郵政服務安排，當中黃大仙區的富山郵政局、樂富郵政局及黃大仙郵政局將會於下周重開；至於彩虹邨郵政局、竹園郵政局、牛池灣郵政局及慈雲山郵政局將會繼續暫停服務。 其餘全線郵政局則會於周一、三、五回復正常營業時間，而早前因應有郵差確診而關閉作清潔消毒的灣仔郵政局亦會於下周重開，流動郵政局會繼續暫停服務。

早前因應有郵差確診新冠肺炎而關閉作清潔消毒的灣仔郵政局會於下周重開。（資料圖片 / 歐陽德浩攝）

香港郵政表示，會加強郵件派遞（包括特快專遞）服務至每星期四次，但黃大仙區的上門派遞服務將會繼續暫停。考慮到確診個案的大廈有所增加的風險，亦顧及到該處居民收取郵件的需要，香港郵政會維持每星期兩次到確診個案的大廈大堂信箱派遞郵件，上門派遞則會繼續暫停，直至有關大廈從過去14天內曾有確診個案的大廈名單中剔除。

此外，香港郵政會繼續在全線郵政局採取各種減低社交接觸及預防感染措施，並會於有需要時以派籌方式及增加人手疏導人流，以減低社交接觸及避免人群聚集。為加強防疫，香港郵政於下周開始會為前線員工提供防護面罩。