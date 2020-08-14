出口美國產品禁寫香港製造　邱騰華稱必向世貿反映　正研處理方式

美國政府要求進口的香港生產的貨品，下個月起要將產地標籤改為「中國製造」。商務及經濟發展局局長商邱騰華今早（14日）接受港台節目《千禧年代》時再次批評美方的措施有政治目的，損害香港作為獨立關稅區的地位，影響作為世界貿易組織成員的應有權益，更加引起貿易市場混亂，對此不能接受，予以強力譴責。邱騰華表示，港府必定會向世貿反映，正研究處理方式。

商務及經濟發展局局長商邱騰華今早（14日）接受港台節目時再次批評美方的措施有政治目的，損害香港作為獨立關稅區的地位，影響作為世界貿易組織成員的應有權益，更加起貿易市場混亂，對此不能接受，予以強力譴責。（資料圖片）

商務及經濟發展局局長商邱騰華在節目上表示，香港作為中國一部份，在一國兩制下，作為獨立關稅區，可以標籤香港製造。他指，要區分兩個產地無關優劣問題，而是內地及香港對產品有不同要求，美方新措施卻曲解產品的真正來源，混淆市場，亦會侵害香港作世貿成員及獨立關稅區的權益，對此不能接受，予以強力譴責。

在中美貿易戰下，美國向內地加徵關稅，他指，暫時未適用於香港，但現時美方經常不按理「出牌」，政府今日會就此再次向美方追問。邱騰華表示，港府亦必定會向世貿反映，當中有既定程序及困難。他指，過往美國採取「輸打赢要」方式，若然世貿標準不適用，就會採取逃避手法，又曾阻止世貿糾紛裁決成員的委任，故香港在內地及駐華盛頓的經貿辦事處正研究處理方式。

邱騰華重申，去年本地出口美國的總貨值是37億，佔總出口百分之0.1，形容數字不大，但對個別企業 如珠寶、食品等有影響。被問到會否預視來出口美國的總貨值會否再下降，他指，要視乎實際情況，新措施尚有45日才實施，但強調兩地貿易是雙邊關係，市場越是不明朗，雙方都「蝕底」。