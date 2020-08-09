商經局曾公開被制裁者資料　陳志全：曾國衞會否批評邱騰華起底？

美國財政部日前公布制裁11名中港官員，並在文件列出被制裁官員的身份證號碼、地址、護照號碼，其中特首林鄭月娥質疑，美國當局把申請簽證的個人資料交給財政部門作入境以外的用途，違反人權保障。同樣被制裁的政制及內地事務局局長曾國衞更稱，會與私隱專員公署及律政司研究採取行動。 人民力量立法會議員陳志全今（9日）在Facebook 指，公開制裁者的個人資料是國際慣例，特區政府的商務及經濟發展局亦曾公開被制裁者的資料，包括姓名、出生日期、身份證號碼等，反問曾國衞會否批評局長邱騰華「肆意起底」。

陳志全表示，公開制裁者的個人資料是國際慣例，特區政府亦曾公開制裁者個人資料。（陳志全facebook）

保安局亦曾公開被制裁者資料

陳志全在Facebook貼出商務及經濟發展局根據《聯合國制裁條例》(第537章)實施制裁的名單，當中有公開被制裁者的個人資料，「唔該班香港高官鬧美國前做吓功課先！香港政府都曾經公開被制裁者的詳細個人資料。這是國際慣常做法，否則全世界叫『曾國衞』的人也可能受牽連。」

有網民亦發現，保安局局長李家超今年5月依據《聯合國（反恐怖主義措施）條例》，更新指定為恐怖份子的名稱，並公開被制裁者的姓名、出生日期、護照號碼等。

+ 8 + 7 + 6

曾國衞日前譴責美國制裁措施，指美國作為民主自由和尊重人權的國家，卻肆意「起底」，公開香港和中央官員個人私隱資料，是「無道德底線」、「行為太離譜」。

私隱專員公署亦批評美國財政部是次披露當事人的資料，明顯是過度披露和不必要，形同「起底」，認為過度披露亦有可能導致當事人的個人資料被非法使用，並對當事人做成極大的滋擾。