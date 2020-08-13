新冠肺炎｜林鄭：病毒檢測剛過百萬　籲市民踴躍參加全民檢測

本港新冠肺炎疫情持續，港府早前公布推出俗稱「全民檢測」的「普及社區檢測計劃」，預料有500萬人參加，費用全免。 特首林鄭月娥表示，今日在有關擴大病毒檢測的會議上，提到至今由政府安排的新冠肺炎病毒檢測剛好超過100萬個，其中80萬個是由衞生署和醫管局替病人或為醫學監察做的，而另外的20萬個是自7月中旬開始，由政府委托私營化驗所為特定群組，例如安老院舍員工和的士司機做的。 林鄭鼓勵大家須再接再厲，在中央的大力支持下，進一步做好建議的特定組群檢測和普及社區檢測。

林鄭月娥表示，至今由政府安排的新冠肺炎病毒檢測剛好超過一百萬個。

林鄭在Facebook表示，病毒檢測是抗疫重要一環，因為新冠肺炎患者中不少沒有病徵，必須透過檢測找出隱性患者，才能遏止病毒在社區傳播。在疫情初期，由於本地檢測能力不足，遠遠未能達致專家倡議的檢測量，亦未能滿足市民需求。但經過多月的努力，本地檢測能力已明顯提升。

呼籲市民踴躍參加普及檢測工作

但林鄭說，現時每天仍有感染源頭不明的個案，社區恐怕仍有不少隱性患者。因此，港府感謝中央政府支持，將在本周開始為額外的特定組群進行病毒檢測，例如郵差，而本月稍後在社區展開普及檢測計劃，讓更多市民能自願參與，費用全免，務求找出隱性患者，希望疫情可以盡快受控。

林鄭強調，安排普及檢測工作極具挑戰性，特區政府會全力以赴，提到普及檢測計劃愈多市民參與，抗疫成效愈好，因此她呼籲市民踴躍參加，一起為抗疫出一分力。