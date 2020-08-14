新冠肺炎｜政府欲推病毒通知App尋隱形患者　醫生：有助串連患者

報道指，政府向IT供應商及大學發出招標郵件，希望尋找承辦商開發一套「病毒通知」系統及應用程式，一旦有用家確診，便可透過系統通知曾經在同一時間出現在附近地點的用家。感染及傳染病專科醫生曾祈殷今（14日）早在港台節目《千禧年代》表示，應用程式能找出隱形患者及串連患者，在商店和其他多人聚集地方有幫助。 另外，機場管理局表示，由本周六開始，由內地機場出發的旅客，可經香港國際機場轉機。曾祈殷表示，整個中國疫情最嚴重的地方是香港，對傳播病毒風險不太擔心。

▼第三波爆發 政府延長限聚令、晚市禁堂食等措施▼

+ 9 + 8 + 7

感染及傳染病專科醫生曾祈殷表示，相信科技及條碼等均對追蹤患者有正面作用，認為「病毒通知」應用程式能找出隱形患者及串連患者，對商店和其他多人聚集地方有幫助。他稱，現時政府的病毒篩查能力提升，追蹤及抽出確診人士的速度應隨之加快。

據《星島日報》報道，政府本周初向特定IT供應商及大學發出招標郵件，希望尋找承辦商開發一套「病毒通知」系統及應用程式，一旦有用家確診，便可透過系統通知曾經在同一時間出現在附近地點的用家，以防止病毒擴散。政府下周截標，期望最快本月推出系統，初步希望於的士、醫院、政府機構及辦事處等地點試行，市民可透過掃描二維碼方式自願參與。

機場管理局昨日（13日）表示，由本周六（15日）至10月15日期間，由內地機場出發的旅客，可經香港國際機場轉機或過境到其他航點。曾祈殷稱，整個中國疫情最嚴重的地方是香港，認為「內地同胞驚過我哋」，加上機場應設特別範圍只供轉機，對傳播毒風險不太擔心。