WFH先行者　CEO曾錦強：講個信字　員工「交鐘」畀公司無意思

新冠肺炎疫情影響，WFH（在家工作）開始在大小公司盛行，不過對於廣告業紅人、The Bees 創辦人及CEO曾錦強來說，這樣的安排早就駕輕就熟。8年前開創廣告公司時，就一直准許旗下員工選擇在家或是返回公司工作，他認為知識經濟背景下，不應該再用工時去衡量員工的價值，「每日交足8個鐘頭畀公司無咩意思。」 他甚至不介意員工在家工作時如何安排自己時間，亦不會打電話查核員工是否工作中，強調信任是他的座右銘；即使需要與員工溝通，都會先以訊息詢問是否方便通話，笑言：「我唔會要求員工3聲之內聽電話架。」 事實上，他亦是一名良心僱主，公司開始之初，甚至曾問員工想要甚麼「變態福利」，結果包括員工生日假、買書、「睇show」、晚餐費全由公司「埋單」，種種良策均建基於與員工之間的信任，「其實你多啲信任員工，員工亦都會多啲信任你，信任係我嘅座右銘。信任的系統如果崩壞咗，會好難修復。」

「畀多啲信任員工，員工會更加令人信任」

曾錦強是廣告業界紅人，旗下現時有18間公司，約130名員工。他認為廣告業不是人力密集型的行業，因此8年前創辦The Bees時，他就允許員工選擇在家工作，「有些創意可能集中在一兩個鐘頭爆發，你只要交到貨畀我就夠，每日交足8個鐘頭畀公司無咩意思。」

允許員工在家工作這麼多年，曾錦強說並沒有遇到什麼困難，從未影響到公司的效率。他自言，並不是喜歡催促他人在眼皮底下工作的老闆：「我唔會篤住人做嘢嘅，而且我相信你畀多啲信任員工，員工會更加令人信任。」

疫情下不怕員工「蛇王」 拒電話查核給員工自由

新冠肺炎疫情在港蔓延，曾錦強說公司政策沒有改變，但在家工作的人數明顯比平時多上許多。曾錦強說，特殊時刻更要給予員工選擇的空間，不能一刀切。

他指，有些員工家中地方狹小，或是有小朋友較為吵鬧，因此並非人人願意在家工作，因而願意回公司工作的員工，只要做好防疫措施，就可以按照自己的意願回辦公，在一切並非強制的情況下，訣竅在於給員工自主選擇的權利，「以廣告行業為例，喺屋企一個人靜啲，可能激發一些創意。當需要與同事討論時，員工又鍾意返公司面對面，公司有足夠的辦公設施，效率會高啲。」

實行了這麼久在家工作，是否擔心員工在家「蛇王」？曾說無論在家還是在公司，他都鼓勵員工自由支配時間。他說疫情期間，有同事傾向早上外出買餸、煮食，到了下午才投入工作，他亦覺得完全沒有 問題。有時需要透過電話與員工溝通，曾都會先發訊問員工何時方便，「我唔會要求員工3聲之內聽電話架！」

曾說自己信任員工，認為越信任員工，員工也就更加值得信任。（資料圖片/李澤彤攝）

「433」分紅制度 社會運動、疫情下仍有賺

其實在家工作只是公司「福利政策」之一，出發點都是以人為本。曾錦強創業的哲學是，只有留住人才，才能留住客戶。他說公司一直有一套「433」的分紅體系——即企業的盈利，四成分給員工，三成分給股東，三成投資公司長遠的發展。

這樣的慷慨的分紅比例，在香港較為罕見，曾也表示香港大部分公司的員工是不會知道公司每天的盈利數字的，但是他堅持要落實這樣的政策，「這樣實行，其實員工有時會比你更加緊張，我創業咁多年，即使是去年的社會運動、今年的疫情，公司仍然有賺錢。」

自討「變態福利」 將信任作為座右銘

除分紅制度外，曾對待員工也十分豪爽。剛創業後不久，他突然問員工希望公司提供什麼樣的「變態福利」？員工七嘴八舌，有人提議兩日的生日假，員工買書、「睇show」可由公司出錢，還有人表示員工加班，晚餐費用應該公司買單不設上限……說完這些，員工們本以為只是「得個講字」，沒想到曾錦強事後全都答應，並立即試行。

這樣的福利政策，難道不怕蝕錢嗎？曾透露，員工並沒有就此獅子大開口，買書、晚餐的開銷一直都在正常範圍，維持在公司總支出的5%左右，「其實你多啲信任員工，員工亦都會多啲信任你，信任係我嘅座右銘。信任的系統如果崩壞咗，會好難修復。」