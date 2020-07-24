【減肥食譜】新冠肺炎肆瘧，近日確診數子屢破百宗，不少公司讓員工在家工作。 在家工作無疑是減少社交距離，但也有不少人覺得少走動、愈坐愈肥，但有健身教練指這是準備減肥餐的「減肥黃金期」？

減肥期間不一定「無啖好食」。（willa.wwl@instagram）

香港健身教練開Instagram分享逾80個減肥食譜

在大眾的概念中，減肥就「無啖好食」，要不就每天吃雞胸肉，健身教練 Willa Wong 告訴大家並非這樣：「很多學生以為減肥餐一定是淡而無味，事實上是他們還不懂如何選擇食材配搭，加上想紀錄自己減脂增肌時的飲食，因而決定開Instagram分享減肥期間的食譜，告訴大家減肥都可以食得好！」

在 Willa 的Instagram中，用圖文並茂的方式，製作出不同的減肥餐單，現時已經分享了80個食譜，無一重複，包括有早、午、晚餐的食譜介紹，更有減肥時可吃的小食、甜品食譜，她會清楚標示卡路里、營養，一目了然，而且製作程序一點也複雜，非常適合減肥、健身人士，以及打工仔。她接受訪問時建議：「每朝早大概用一小時完成一天兩餐的飯盒，想事情更順暢便可以前一晚想好兩餐的內容。」

【減肥食譜】按圖看部份推介減脂、增肌食譜 ＝＝》

+ 12 + 11 + 10

作為打工仔，工作繁忙，時間便是金，日常下班街市已經關門，加上新冠肺炎期間也示想經常外出，一星期可能採購一次，但新鮮食採保鮮期短，成為備餐人士的煩惱，Willa 則指其實有很多選擇：「南瓜、番薯、藜麥等都是可長時間擺放也示易變壞；而蔬菜類大多數都可以擺到3至5日。」

【減肥食譜】按圖看看哪些保鮮期長的食物 ＝＝》

+ 10 + 9 + 8

雞胸有代替品：蝦仁、帶子、三文魚

減肥期間，有些人最怕便是不停吃雞胸肉，的確，雞胸肉便宜、低脂、營養高且飽肚，但 Willa 指三文魚、牛肉、蝦仁、帶子和雞蛋都是不錯的食材：「除了牛肉外，其餘的食材都可以買急凍形式，擺放時間又可以更耐。」她又指其實減少餐一點也不難又不苦悶，只要有不同的食材配搭、不同的烹調方法便能創出更多新菜色。

Willa 指在家工作期間飲食控制是非常重要。（Corinne Kutz／Uunsplash）

「在家工作」如何成為你的「減肥黃金期」？

Willa 指長期在家，身體的消耗會相對減少，新陳代謝也因而減慢，所以飲食方面一定要比平時更需要控制：「少糖、少鹽、少油炸是必須的。食材建議以高蛋白、少澱粉為主，比如多吃三文魚、雞胸肉、蝦仁，再配合大量疏菜，少量米飯；個人不建議粉麵，因為湯含鈉較高。」高鈉令體內儲存大量水分，身體容易水腫、血壓上升、加重心臟負擔。

除了飲食控制，Willa 建議在家工作期間，大家可每日用30分鐘做一些簡單的家中運動，保持運動習慣：「以一星期7日為例，每日分別做不同的肌肉及帶氧訓練，次序可從胸部開始，接着是背部、膊、手、腳、腹，最後是帶氧運動。」

另外，Willa 也分享了5項在家工作期間大家應注意的減肥小貼士，按圖看看＝＝》