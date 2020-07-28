在家工作效率低? 兩大方法快速提升工作力免OT 雙螢幕並用是關鍵?

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本港第三波新冠肺炎疫情持續升溫，不少公司已重啓在家工作（Work from home）的防疫安排。儘管在家工作的自由度更大，但家中的環境及配套始終不如公司，難免會令工作效率下降。其實，想在家中保持效率亦並非不可能的任務，只要借助一些辦公神器，把身處環境盡可能佈置成正式的工作環境，自然更容易進入工作狀態，同時激發專注力及工作效率。

關鍵一步：劃分工作區域

對打工仔來說，在家工作固然是好事一宗，不過家中始終都是居家的地方，我們長時間在此生活，大腦與家裏的不同空間已經產生密不可分的連結，例如看到床會令人感到放鬆，有休息的意欲，看到電視會想到娛樂，而看到飯桌則聯想到進食，如此一來，假如在床上或飯桌工作，難免會令腦袋混淆，失去工作的實感。

因此要提升工作效率，最關鍵之處在於創建一個專屬的工作區域，並把空間打造得與工作息息相關，例如擺放好所需的文具、文件、電腦等等，讓大腦將空間與工作連結，那麼，接下來只要回到同一空間，便能更快進入工作狀態，更有辦公的氣氛，效率也自然得以提升。

雙螢幕令工作事半功倍

除此之外，不少打工仔都會在辦公室使用大螢幕或雙螢幕的電腦，但假如在家工作要改用螢幕細小的手提電腦，工作效率難免遠不及從前，加上要長時間工作，細小的螢幕亦容易加重雙眼負擔，加快精神疲勞。

因此要有效激發工作力，不妨在家中也用上辦公室的配套，為手提電腦外接多一個電腦螢幕，透過雙螢幕擴大自己的桌面範圍，可以看清簡報細節之餘，更可以同步處理更多工作，提高整體工作效率。

假如家中沒有備用的電腦螢幕，不妨看看近日的Acer優惠：

近日Acer電腦產品正進行超抵優惠，其中ACER 21.5" IPS 超薄邊框高清電腦顯示屏由原價$1298減至$699，折扣力度足足有54折，而另一款Acer 24" 全無邊框超薄設計電腦顯示屏則由$1498減至$899，以低至61折出售，絕對是平價買靚mon的最佳時機！

Acer除了是全球第4大個人電腦品牌，亦是性價比甚高的品牌之一，以上兩款電腦螢幕尺寸雖然只有21.5及24吋，但由於螢幕採用IPS面版，亦即現今面版之中價位最高、可視角最大、色彩表現最佳的面版，因此以數百元的價錢來說，整體CP可說是非常高。

除此之外，這款螢幕還有一個特別之處，就是纖薄！一來機身厚度就只有6.6mm，比一部iPhone還要薄，二來螢幕的邊框亦只有1.5mm，令整體畫幅看上去更加寬闊。除了用來工作，閒暇時用來煲劇打機表現亦相當出色。至於其他規格，例如1080P解析度、4ms反應速度、72%NTSC色域等等，均符合一般常見的配備。雖然規格比較中規中矩，但以此價錢買到工作娛樂兩用的螢幕，可是超值優惠，適合預算不多的用家入手！

另外，由即日起至7月31日，只要購買以上電腦螢幕滿$686，以PayPal付款並輸入優惠碼【PCN0720】即可再減HK$117！

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/07/28)

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