立法會延任〡鍾國斌：民主派議員不應放棄任何機會為市民發聲

全國人大常委會周二決定現屆立法會延任不少於一年。立法會紡織及製衣界議員、 自由黨黨魁鍾國斌出席港台節目《星期六問責》時表示，立法會選舉延期是受到疫情影響，參考全球大多地方都將選舉推後，認為有關做法無分對錯，視乎大家能否承擔選舉的爆疫風險。 現時民主派正考慮會否加入議會，鍾認為，民主派不應該放棄任何機會繼續為市民發聲，否則建制派順利通過議案，又會有不同政治聲音，反問責任誰屬。

公民黨主席梁家傑認為，若果民主派議員不延任，會失去立法平台發聲。（資料圖片）

出席同一節目的公民黨主席梁家傑則認為，民主派陷於兩難局面，一方面認為政府將立法會選舉延後，是處理建制派失利的選情，同時提請全國人大處理屬不必要，做法破壞憲制秩序，令民主派加入議會被視為認可「臨立會2.0 」; 但另一方面，若民主派不加入議會，只會令「惡法」可直接通過。他舉例，《逃犯條例》一役，民主派守住議會，用時間換空間，令港人、世界明白條例，亦產生後來的活動等。

梁家傑指，個人認為，20幾位民主派議員四年前選舉獲選民授權，守住立法會對抗「惡法」，認為在今次特殊情況下延任，可繼續服務市民。他質疑中央決定是有意分裂泛民，認為現時疫情嚴重，街頭運動難持續，若果民主派離開議會，無平台發聲，反問民主運動後續如何「外國傳媒想訪問你，你連身份都無。」他表示，據知，民主派議員已開始就會否繼續留任討論，亦有意徵詢35+初選參與者意見，又不排除可做民調收集意見作參考。