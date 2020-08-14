立法會延任〡譚文豪：民主派去留未有定案　延任與否都有利有弊

全國人大常委會早前通過《決定》，現任立法會議員延任不少於一年，直至舉行立法會選舉為止，民主派至今仍未表態會否延任。公民黨立法會議員譚文豪今（14日）表示，對於民主派是否延任，公民黨黨內和民主派仍未有定案，仍在商討當中。 譚文豪指，總辭需考量技術上可行性，並分析對整個民主陣營未來路向的利弊。又言如果要辭職，到時是小部分人辭職，抑還是「捆綁式齊上齊落」，目前仍未有定案。若只有部分民主派議員離開，立法會民主派人數將不足整體議席三分之一，留任議員或會面對彈劾動議。他強調延任與否都有利有弊，仍需詳細討論。 至於自己會否辭職再重回機師行業，譚指「目前唔會從自己利益出發作考量」。

梁家傑認為，即使投票數票數民主派一定敵不過，仍可在議會內用盡方法抵擋政府做一些不合民意的行為。 （資料圖片）

公民黨主席梁家傑日前接受《香港01》訪問時表示，未來一年議會仍有不少空間可發揮，他以《逃犯條例》爭議為例，若當初沒議會戰線幫助，也不能爆發如此巨大的抗爭力量，他形容現時香港的情況是「到處巷戰」，議會全面棄守不見得是明智選擇。

梁家傑又提到，即使投票數票數民主派一定敵不過，仍可在議會內用盡方法抵擋政府做一些不合民意的行為，引發本地和國際關注，「就算擋不住，我們都不會讓政府舒舒服服地通過，要令他們撕破臉皮、惡貫滿盈地通過，暴露醜惡一面。」

毛孟靜認為，仍覺得立法會是一個戰場，若民主派能保住三分之一否決權，即使政府強推政改或建制派提出彈劾泛民議員的動議，民主派亦有足夠票數阻擋。（資料圖片/林若勤攝）

毛孟靜：仍覺得立法會是一個戰場

非建制派至今只有熱血公民立法會議員鄭松泰公開表達立場，他早前接受傳媒訪問時指傾向接受留任，強調延任一年議會本質無分別，因議員延任時毋須再宣誓，早前被取消參選資格的議員亦未有被褫奪延任資格。鄭松泰又指，若民主派決定不續任，應反思未來是否繼續參與香港不民主的選舉制度，包括區議會及立法會選舉。

議會陣線議員毛孟靜日前接受傳媒訪問時指，民主派現時面對政治「倫理」和「技術」的鬥爭，「政治倫理」是有人認為延任一年的議會發揮作用不大，應透過總辭向外界表達反對立場；「政治技術」是民主派一旦總辭，建制派未來一年可在全無反對聲音下通過惡法。毛孟靜認為，仍覺得立法會是一個戰場，若民主派能保住三分之一否決權，即使政府強推政改或建制派提出彈劾泛民議員的動議，民主派亦有足夠票數阻擋。