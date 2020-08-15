DSE歷史科｜捲中日關係試題風波考評局經理辭任　電郵稱情況艱難

今屆中學文憑試歷史科刪除試題爭議掀起風波，據了解，捲進政治風眼的考評局評核發展部經理（歷史）楊穎宇（Hans Yeung ）近日已向考評局請辭。他於Facebook私下發表的「沒有日本侵華，哪有新中國」的帖文截圖5月時在社交平台流出，期後被親建制媒體大肆抨擊。考評局指，不會評論內部人事的事宜。 教育界立法會議員葉建源表示，楊穎宇已向部份學界友好發出電郵交代辭職，當中提及面對艱難的情況（difficult situation），相信楊是面對相當大的政治壓力下辭職。他批評教育局當日公開向考評局施壓，要求取消試題的做法，令人對考評局及教育制度失去信心，亦令人憂慮日後局方會加強介入考評局工作。

今屆中學文憑試歷史科刪除試題爭議掀起風波，觸發三位考評局三位人員請辭。（資料圖片）

+ 3 + 2

考評局評核發展部經理（歷史）楊穎宇早身處歷史科試題風波的開端， 5月中其facebook多個私人言論帖文截圖被放上社交專頁，包括「沒有日本侵華，哪有新中國」，部份更是十年前的帖文，翌日更遭親建制媒體大肆抨擊，同日歷史科開考後，一條涉及中日關係的題目引發爭論，最終被取消。

陷入同一事件、負責通識科評核發展部高級經理盧家耀及評核發展經理梁紫艷早於事件爆發開初請辭，三個月後，即明日（16日）正式離職。 據知，其中一位接任人為基督教宣道會宣基中學通識科老師、曾任通識聯會秘書的樊詩琪。

據了解，楊穎宇早於一周前知會學界友好道別，近日交代已向考評局請辭，但未有交代離職的日期及辭職的原因。

據了解，捲進政治風眼的考評局評核發展部經理（歷史）楊穎宇近日已向考評局請辭。（網上截圖）

葉建源：反映楊穎宇受政治壓力

立法會教育界議員葉建源證實，楊穎宇已向部份學界友好發出電郵交代辭職，當中提及面對艱難的情況（difficult situation）。葉指，楊穎宇在Facebook由十年前至今的個人言論被公開審判，並遭親建制報章以頭版報道批評，之後發生歷史科試題風波，認為楊請辭反映其面對相當大的政治壓力。

他認為考評局維持獨立運作十分重要，批評教育局當日公開向考評局施壓，要求取消試題的做法，令人對考評局及教育制度失去信心，亦令人憂慮日後教育局會加強介入考評局工作。