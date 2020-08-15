駿洋邨延期交還　準住戶指如判死刑　為上樓被迫同檢疫人士同邨

火炭駿洋邨自2月起被徵用為檢疫中心，原在本月中將全數交還房委會。不過，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君日前在記者會上指，據她了解，「暫時不會歸還住。」 輪候公屋7年、獲編配駿洋邨第二座的沈女士，直言獲悉消息後整夜未能入睡，「好似判死刑咁。」她形容半年來心情起伏不定猶如「坐過山車」，批評政府安排離譜，又未有清楚通知準租戶，「拖半年都仲霸住駿洋邨。」 駿洋邨當區區議員麥梓健指，昨日曾向房屋署查詢，但對方指將在今日與食衞局開會商討，料於下周一才有回覆。《香港01》正就事件向房屋署及食衞局查詢，正候回覆。

火炭駿洋邨自2月起被徵用為檢疫中心。（資料圖片／盧翊銘攝）

沈女士與25歲的兒子輪候公屋7年，早前曾獲編配東涌及沙田美林邨，但礙於難照顧獨居馬鞍山的年邁母親，最後選擇等候入住駿洋邨。她稱，早年以每月7000元租住深水埗區約100多平方呎的劏房，惟當時因獲編配駿洋邨而未有續租。不料駿洋邨入伙無期，現時被迫三人同住在母親於馬鞍山的200呎單位。

心情猶如坐過山車

她指，自從駿洋邨被徵作檢疫中心後，政府安排不停改變，形容心情猶如「坐過山車」；至日前獲悉或入伙無期，她形容猶被「判死刑」，「成晚都瞓唔著。」她批評政府無能，指疫情至今持續半年，但仍未能提供足夠的檢疫設備；而當局安排亦失當，不但未有清楚向準住戶交代入伙進度，他們往往需要從新聞獲悉最新安排，而入伙日期更「拖足半年」。沈女士直言「好想喊」，雖現居單位不理想，但礙於早前已兩度放棄其他編配單位，現時只能繼續等候駿洋邨。

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第四座準住戶斥政府失信

輪候公屋8年的陳太太（化名）則獲編配第四座，她現以7000元月租居於200平方呎的劏房單位，由於她早前失業，現靠收入不穩定的丈夫負擔所需開支。她早前收信通知可在8月底入伙，並將於8月中再發信通知確實日期。本來她一心有望可上樓，甚至已與丈夫選購家具，不料政府擬再有新安排，她坦言日子不易過，「好似渡日如年。」她直斥政府失信於市民，「白紙黑字寫好都可以反口，施政點會有公信力？」

對於或可能要與檢疫人士居在同一屋邨，陳太太稱固然感到擔心，但怕政府會再度失信，仍然會選擇入伙，「起碼有得安居樂業。」

▼第三波爆發 政府延長限聚令、晚市禁堂食等措施▼

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區議員引述房屋署今日與食衛局開會

據了解，醫療輔助隊至本月底仍有安排人員當值，意味駿洋邨將未能如期停運。駿洋邨原計劃分兩批入伙，第四及第五座居民8月底入伙；第一至第三座則預計10月底開始入伙。政府在6月時就曾表示，會在7月底停止使用火炭駿洋邨檢疫中心，將單位清空和徹底消毒後會交還房委會，惟第三波疫情爆發後，政府再次推遲停運日期至8月中。

駿洋邨當區區議員麥梓健指，昨日曾向房屋署查詢，但對方指將在今日與食衛局開會相討，料於下周一才有回覆。他指，早前曾獲消息指駿洋邨或要延後交還，而據他了解，起碼至8月底仍有檢疫人士住。不過，他引述早幾日房屋署仍回覆指會安排準住戶於8月25日取鎖匙，甚至告知分流的安排，形容對方「有晒plan」。他指，與檢疫人士同住的做法不能接受，希望政府可按原訂計劃交還駿洋邨。房委會委員、公屋聯會總幹事招國偉亦指，早前未聽聞駿洋邨要延期交還，認為政府應盡快向準住戶交代。他又指，若要部份住戶與檢疫人士同住不理想。