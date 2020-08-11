新冠肺炎｜疫情未斷尾　交還駿洋邨　檢疫單位短期或緊張

第三波新冠肺炎疫情爆發至今，僅約1個多月，確診人數已累計約3,000人，佔總確診者約七成。隨疫情趨嚴重，社會除了關心病床是否足夠，亦憂慮檢疫設施不足。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君於7月中曾形容，市民生活「多姿多彩」，直言：「大家行為上唔改變，就算起多多檢疫中心都唔夠。」 根據衞生防護中心數據，現時當局共有2,682個檢疫單位，當中使用率約為47.5%，但由於另有部分單位需維修或消毒，因此可即時使用的，只有602個。不過，假如把將要交還的駿洋邨單位，從數據中剔除，則可能出現不勝負荷，欠約470個單位。最終是否有足夠單位，或視乎未能即時使用的現有單位，需多少時間才可動用；以及竹篙灣的額外700個單位，可否如期於9月底前完工。

現時政府有4個檢疫中心，主要用以安排確診者的密切接觸者入住，分別為少年警訊永久活動中心暨青少年綜合訓練營，可提供205個單位；提供99個單位的西貢戶外康樂中心；提供800個單位的竹篙灣檢疫中心第一期；以及駿洋邨第一、二及三座，合共有1,575個單位。4個檢疫中心合共提供2,682個單位。另外，隨着疫情發展，近期增設社區隔離設施，包括樟木頭老人度假中心，及鯉魚門公園度假村，前者有49個單位，後者則有350個。

翻查資料，香港原本有更多地點劃為指定檢疫中心，不過都相繼退還，或改為其他用途，例如駿洋邨，政府在6月底，即第三波疫情爆發前，宣布歸還予房委會，現時駿洋邨第四、五座已未再作檢疫用途；曾作檢疫中心的美孚饒宗頣文化館翠雅山房，由於租用期滿，7月初政府已將之交還。另外，柴灣鯉魚門公園度假村亦原是檢疫中心，不過7月底已改為醫管局的社區隔離設施，紓緩醫院隔離病床的壓力。初時為檢疫中心的曹公潭戶外康樂中心及麥理浩夫人度假村，現時則讓需強制檢疫，但又無法安排入住地方的港人暫住。

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根據衞生防護中心截至8月10日上午9時的數據，4個檢疫中心的2,682個單位中，有1,273個正在使用，使用率約為47.5%，共有1,770人正在檢疫；可即時使用的單位有602個，其餘單位正待維修或消毒。

政府曾透露，預料駿洋邨第一至三座將於10底前入伙，檢疫用途延至8月中，不過特首林鄭月娥亦曾指，有需要時會檢視交還時間表。根據數據，現時正使用的檢疫單位，駿洋邨佔59.7%，一共760個；可即時使用單位中，駿洋邨亦佔51.3%，共309個。假如駿洋邨現時全數交還，按現時正在檢疫人數推算，可即時使用的單位只剩下293個，並足不夠容納，短缺467個單位。不過，假如全數有待維修及消毒的單位都可投入使用，則可提供591個檢疫單位，仍足以悉數安置檢疫人士。

事實上，政府亦正加建檢疫中心，竹篙灣原預留作旅遊發展的用地，早於6月底已展開興建檢疫中心，可提供額外700個單位，估計9月底前投入運作。另外，政府將斥資在竹篙灣迪士尼第二期土地，增建2,000個單位，爭取今年底完成，換言之，兩者可再額外提供2,700個單位，如按現時數據推算，在交還駿洋邨後，今年底會有3,804個單位，較現時為多。林鄭月娥早前稱，專家認為冬季可能會爆發疫情，不過她相信竹篙灣的單位，足夠應下一波疫情。

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