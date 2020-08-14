新冠肺炎｜張竹君：駿洋邨暫不歸還　原預計7月底停用一再延期

新冠肺炎疫情仍然持續，本港累計個案已經超過4300宗，除病床緊張外，社會亦擔心檢疫設施不足的問題。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君在今日（14日）的記者會上表示，原本預計在月中停止運作的駿洋邨檢疫中心，暫時不會歸還。 駿洋邨當區區議員麥梓健今日表示，早前幾日曾與房署的人員討論駿洋邨的問題，當時仍表示會在月中停止運營，故與衞生防護中心的消息不一致，質疑政府內部溝通、協調不到位。

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本港確診數字仍在上升，社會對檢疫中心的需求仍然有增無減，不少緊密接觸者仍然在駿洋邨接受檢疫。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，據她了解，原本計劃在月中歸還的駿洋邨，「暫時不會歸還住。」

翻查資料，駿洋邨原計劃分兩批入伙，第四及第五座居民8月底入伙；第一至第三座則預計10月底開始入伙。政府在6月時就曾表示，會在7月底停止使用火炭駿洋邨檢疫中心，並將單位清空和徹底消毒後，該邨會馬上交還房屋委員會，房委會會詳細檢視駿洋邨，盡快修繕及驗收。惟第三波疫情爆發後，政府再次推遲停運日期至8月中。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君在8月14日的記者會上表示，原本預計在月中停止運作的駿洋邨檢疫中心，暫時不會歸還。（余俊亮攝）

駿洋邨當區區議員麥梓健今日表示，早前幾日曾與房署的人員討論駿洋邨的問題，當時仍表示會在月中停止運營，故與衞生防護中心的消息不一致，質疑政府內部溝通、協調不到位。他說現時仍然不清楚具體安排，希望政府盡快澄清相關消息。

他透露，政府一而再、再而三延遲歸還駿洋邨，已經令到不少住戶感到憤怒，「好似個波一樣踢來踢去」。他又指，若真是再度延遲，駿洋邨是否來得及消毒清潔，亦是一個令人擔憂的問題。

駿洋邨當區區議員麥梓健，一直關注駿洋邨用作檢疫中心事宜。（資料圖片 / 黃偉民攝）

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