確診大廈｜新患者居所曝光　貨櫃碼頭「宏記港務」8患者涉8屋邨

第三波新冠肺炎疫情仍在本地蔓延，衞生防護中心周六（15日）公布新增46宗確診個案，累計增至4,407宗，晚上更新確診者住所資料。當中有患者居於九龍城區的雅士花園，也有從印度抵港者居於油麻地香港九龍諾富特酒店、尖沙咀帝樂文娜公館。 葵青貨櫃碼頭群組累計有29宗確診個案，衞生防護中心指，當中有8宗確診個案屬於同一間公司，該公司名為「宏記港務操作有限公司」，翻查資料發現，8人全是男性，年齡介乎42至59歲，均居於公屋，但分布於港九新界不同地區。

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連同密切接觸者，葵青貨櫃碼頭群組累計已增至29宗個案。衞生防護中心指，當中有8名確診者同屬「宏記港務操作有限公司」員工，他們的工種不同，既有司機，亦有搬運工。

翻查資料發現，8人全是男性，年齡介乎42至59歲，均居於公屋，但分布於港九新界不同地區，例如有南區華富(一)邨華明樓、黃大仙區慈正邨正康樓、葵青區大窩口邨富賢樓、元朗區天耀邨耀澤樓、屯門區富泰邨仁泰樓。

▼新確診個案居所分區名單▼

翠屏(南)邨翠櫻樓三居民染疫

另外，今天新增的確診者當中，有人居於九龍城區的雅士花園， 她是63歲女子（第4377宗）；也有從印度抵港者居於油麻地香港九龍諾富特酒店、尖沙咀帝樂文娜公館。

另有3名確診者住在觀塘區翠屏(南)邨翠櫻樓，分別是33歲女子（第4369宗）、66歲男子（第4372宗）、37歲男子（第4378宗）。

▼近14日患者潛伏期內到訪過的餐廳、商場及大廈名單▼