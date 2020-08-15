新冠肺炎｜葵涌貨櫃碼頭料再爆疫　「姑爺屋」可供60司機入住

第三波新冠肺炎疫情持續，其中葵涌貨櫃碼頭爆疫，裝卸工人承辦商宏記港務操作有限公司，目前共有13宗確診及初步確診個案，估計傳播途徑與休息室有關，120名員工須隔離檢疫。 負責管理的現代貨箱碼頭傍晚（15日）回覆查詢表示，現在安排有關工人撤離碼頭及作隔離；碼頭內有2,400名工作人員，周三（12日）收到衛生防護中心提供的600個檢測套裝，另外1,800個待周末收取，料周末期間可能再有更多個案。 有工會表示，貨櫃碼頭設的休息室，通常以兩個貨櫃打通而成，面積介乎300至600平方呎，讓裝卸工人每工作4小時便進內休息一會，不少公司因應疫情已在床之間設隔板。

+ 2

宏記港務累計8宗確診及5宗初歩確診

據現代貨箱碼頭講法，其於8月11日晚接獲裝卸工人承辦商宏記港務通知，可能有一名工人確診新冠肺炎。12日，宏記港務有兩名工人確診，已經即時在辦公室、員工休息室及車輛進行消毒。衞生防護中心於14日再發現在宏記港務有3宗確診。宏記港務現時共有8宗確診及5宗初歩確診，在周末期間可能再有更多個案。

現代貨箱碼頭表示，正與宏記港務及政府共同合作採取行動，將所有有關承辦商裝卸工人撤離葵涌碼頭及作隔離，以控制病毒擴散。在有關承辦商員工進行隔離期間，另一間為公司在葵青提供裝卸工人的承辦商，會處理在葵涌碼頭的相關工作。

碼頭內有2,400名工作人員，衛生防護中心於本月12日（周三）提供600個檢測套裝予現代貨箱碼頭，另外1,800個檢測套裝將於本週末送予現代貨箱碼頭。

有在該碼頭工作的人員向《香港01》表示，陸續有衞生署人員到達碼頭。（讀者提供）

業界︰休息室通常以兩個貨櫃打通而成

貨櫃運輸業職工總會主席陳迪手表示，行內人稱「姑爺」的橋邊理貨員，每更需在戶外工作12小時，而他們通常選擇「踩兩更」，連續上班24小時，以賺取更高薪金。「同返地盤無乜分別，都係不停暴曬，好攞命。」因此，貨櫃碼頭設有俗稱「姑爺屋」的休息室，讓他們每工作4小時，便進內休息一會，「瞓吓覺，撳下電話」。

陳續說，「姑爺屋」通常以兩個貨櫃打通而成，面積介乎300至600平方呎，內有冷氣設備、淋浴間及50至60張碌架床。現在疫情嚴重，不少公司已在床與床之間設有隔板，以減低傳播風險。

落馬洲中港貨運聯會主席蔣志偉表示，據他了解，有關休息室只是提供了碼頭內運司機，並不開放予其他本地及跨境貨車司機，一般而言，休息室都是用於換衫、飲水等。有在該碼頭工作的人員向《香港01》表示，陸續有衞生署人員到達碼頭。