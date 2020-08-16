七成受訪港人創傷壓力症狀　專家：答案比困難多　求助屬強者行為

香港大學醫學院精神醫學系一項調查顯示，逾七成及四成受訪者，有中至高度的創傷後壓力症症狀及抑鬱症症狀。港大防止自殺研究中心副總監廖廣申今日（16日）早上在商台節目表示，情況令人擔憂，宜透過沉澱釐清思緒，亦應考慮減少重複不斷接觸新聞資訊，避免積聚壓力及負面情緒。 廖廣申指，運動能令心情變好，市民可考慮在室內做運動，每日15分鐘。至於在疫情下對家庭關係有沒有正面影響，廖舉例指，在家工作安排令部分打工仔減少上班壓力，對部分學生、有第三者問題的夫妻求助個案來說，亦有部分正面作用。 港大社會科學院副院長葉兆輝則指，尋求協助並非是弱者的行為，而是強者的行為，「答案總比困難多。」

港大社會科學院副院長葉兆輝指出，求助熱線及網上支援服務的個案顯著增加，他強調尋求協助並非是弱者的行為，而是強者的行為。（資料圖片）

需健康平衡生活 每日室內運動15分鐘

港大的調查結果顯示，調查中55%受訪者的症狀是「壓力反應」，如短暫失眠及失去胃口，若疫情及社會事件造成的壓力持續，市民長期受抑壓，可能會演化成疾病。調查亦發現，24歲或以下的年輕人，呈現抑鬱及創傷後壓力的徵狀較25歲以上受訪者嚴重。研究人員解釋，年輕人接觸創傷性的社會事件較多，而且特別著重理想、身份認同、生命意義等概念，這一年來受重大挑戰。

港大防止自殺研究中心副總監、精神科醫生廖廣申今早在商台節目表示，調查結果反映的情況令人擔憂，市民需關心身邊人，即使過往精神健康的人也承受巨大壓力，宜透過沉澱釐清思緒。他建議，需健康平衡生活及保持個人興趣，可考慮在室內做運動，每日15分鐘；市民可考慮減少重複不斷接觸新聞資訊，避免積聚壓力及負面情緒。

至於在疫情下對家庭關係有沒有正面影響，廖廣申舉例指，受交通時間及人事關係影響，有些打工仔在辦公室工作時壓力十分大，這段時間在家工作反而更加輕鬆；有學生長期在家學習，使他們更渴望校園生活；有第三者問題的夫妻求助個案，由於在疫情下娛樂場所及航空交通運作近乎停頓，使夫妻兩人均需留家，反而使他們更正視問題，有助改善雙方關係。

尋求協助並非弱者的行為

港大社會科學院副院長葉兆輝指出，求助熱線及網上支援服務的個案顯著增加，他強調，尋求協助並非弱者行為，而是強者的行為，呼籲有需要人士可尋找坊間各種服務資源。

葉兆輝續指，學院早前與樂善堂、學校等推出「轉贈愛」計劃，呼籲非有緊急經濟需要的善心人士，將政府早期派發的1萬元資助或部分轉贈至有經濟困難學生家庭。葉表示，目前共有超過300個家庭受惠，受惠學生反映將來也會幫助別人，顯示計劃帶來正面影響，又指「答案總比困難多」。