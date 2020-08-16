新冠肺炎│張建宗：經濟面對異常高不確定性 　短期失業率仍偏高

上周五(8月14日)，政府發表今年第二季本地生產總值的修訂數字和最新的經濟預測，政府將今年經濟收縮幅度的預測由4%至7%下調至6%至8%，政務司司長張建宗指，他特別關注本地勞工市場的最新情況，對於本周三(8月19日)將公布5月至7月失業數據，他指，現時經濟前景面對異常高的不確定性，勞工市場再度面對較大壓力，相信短期內失業率仍然會偏高。

張建宗今（16日)於網誌指，就年齡、從事行業和技術階層初步分析，不同教育程度和技術能力的青年的失業情況有明顯差距，從事與消費及旅遊、以及建造相關行業的失業亦較為嚴重。

15至24歲及25至29歲人士的失業率，分別升至14.6%，屬10年來的高位；以及7.8%亦是有紀錄以來的最高位；至於50至59 歲人士及60 歲及以上人士的失業率則分別升至6.8%和5.9%，均是約15年來的最高位。

而與消費及旅遊相關行業，即零售、住宿及膳食服務業，行業合計失業率升至 10.7%，為自2003年8至10月受沙士沉重打擊後的高位；餐飲服務活動業的失業率高達 14.7%，貼近沙士後的高位；而建造業失業率升至 11.2%，亦是接近11年來的高位。

(張建宗網誌圖片)

他指，經濟在過去一年陷入衰退，大量職位流失，加上不少在職人士面對工作時數減少、被要求放無薪假、甚至減薪，種種情況均影響到家庭的入息；家庭住戶每月入息中位數在第二季按年急跌10.2%，跌幅是17年以來最大。他指，考慮到近期勞工市場惡化，較為集中在較低技術或較低教育程度的階層，因此今次經濟下行對基層家庭的影響較大。

張建宗指，提供就業機會不能單靠政府，龐大的私人市場更為重要，政府已透過不同措施，為企業和個人提供支援，例如在「保就業計劃」下為企業提供補貼，致力令經濟盡快復蘇，香港重新起動。